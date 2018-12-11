الرميثي: كأس العالم للأندية كرنفال عالمي على أرض زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» بوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والفرق العالمية وجماهير وزوار العالم القادمين لمساندة فرقهم في منافسات البطولة.

وقبل انطلاق البطولة أكدت اللجنة المحلية العليا المنظمة وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم جاهزيتها التامة لضربة البداية التي ستكون بتمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم غد الأربعاء،عندما يستضيف ستاد هزاع بن زايد حفل افتتاح البطولة ومن بعدها انطلاق المباراة الافتتاحية بمواجهة العين مع تيم ولينغتون النيوزيلندي.

ودعت اللجنة المحلية العليا المنظمة الجميع لمساندة العين في المحفل العالمي ودعم طموحاته لتخطي الأدوار الأولى من البطولة وتمثيل كرة الإمارات بصورة مشرفة.

في المقابل شهدت مدينة زايد الرياضية وستاد هزاع بن زايد انطلاق العمليات الإعلامية للبطولة بافتتاح المركز الإعلامي في كلا الملعبين أمام كافة الوفود الإعلامية الدولية وأمام ممثلي وسائل الاعلام المحلي، كما يستقبل مركز اعتماد التصاريح الخاص بالبطولة ممثلي وسائل الإعلام المسجلين بقناة الفيفا لتسليم كافة الإعلامين تصاريحهم التي تخول لهم تغطية منافسات الحدث العالمي.

ويترأس اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية ( الإمارات-2018) اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وتضم كلاً من الأعضاء: محمد ثاني مرشد الرميثي و محمد إبراهيم المحمود و عارف حمد العواني ومحمد هزام الظاهري.

وقال اللواء محمد خلفان الرميثي:ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الأصيل بوفود وفرق وضيوف وزوار كأس العالم للأندية، وننتهز هذه المناسبة لنتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير لقطاع الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها في تحقيق التطور والازدهار الذي تعاصره الدولة في المجالات كافة ومنها القطاع الرياضي، ولنعبر عن فخرنا واعتزازنا بهذا الدعم المتواصل والذي كان له أكبر الأثر في وضع دولتنا على خريطة الرياضة العالمية.

وأكمل: إن تنظيم الدولة لبطولة كأس العالم للأندية وللمرة الرابعة يعد فرصة جديدة ليتعرف العالم أجمع إلى ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا بجانب كرم وطيبة وحب أهل الإمارات لضيوفهم القادمين من مختلف بقاع العالم، كما تؤكد استضافة الدولة للبطولة على الثقة العالمية ببنيتها التحتية المتكاملة، ومرافقها الرياضية المجهزة على أكمل وجه لتضاهي الأفضل عالمياً، وما تتميز به كوادرها ولجانها التنظيمية من خبرات وقدرات تنظيمية كبيرة وجاهزية عالية لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، وهي ماضية لتقديم بطولة نموذجية متكاملة للعالم أجمع.

وأضاف: دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة تسعى دوماً لتقديم الأفضل ووضع بصماتها التنظيمية بمثل هذه المحافل التي جسدت شراكتنا المتينة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا)، وها هو اليوم الذي يعود فيه مونديال الأندية مجدداً لأبوظبي بعد أن نجحت العاصمة في إبهار العالم باستضافة هذا العرس الكروي العالمي بتميّز واقتدار في أعوام 2009 و2010 و2018 لنجدد الصورة الرائعة التي رسمناها في الماضي، ونؤكد أننا على قدر التحدي وعلى استعداد تام، لتقديم أحد أفضل بطولات كأس العالم للأندية تنظيماً ونجاحاً على كافة المستويات، ولاستقبال أبطال العالم وعشاق الساحرة المستديرة هنا في عاصمة الرياضة العالمية.

وقال: كون العام الحالي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع «عام زايد» ولاتباع نهج الوالد المؤسس في تعزيز القيم الأخلاقية النبيلة والمساواة والعطاء فقد سعينا خلال تحضيراتنا للبطولة لإشراك جميع الفئات والأعمار والجنسيات في العملية التنظيمية، واستجاب أكثر من 10 آلاف متطوع ومتطوعة في تلك التحضيرات مدفوعين بثقافة حسن الضيافة والكرم الراسخة في الهوية الإماراتية مما وفر لشبابنا فرصة ثمينة للتعبير عن أنفسهم وقدراتهم وحبهم للعمل التطوعي واكتساب خبرات تنظيمية وعملية في حدث كروي عالمي من أجل المساهمة في إنجاح استضافة الإمارات للبطولة وتقديم نسخة لا تمحى من الذاكرة.

من جهته، قال محمد ثاني مرشد الرميثي عضو اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية: إن استضافة الإمارات لكأس العالم للأندية من جديد يمثل حدثاً عالمياً رياضياً جديداً سيسهم بترك أصداء عالمية كبيرة وسيعزز خطط التقدم الرياضي وسيسهم بنجاحات مهمة على مختلف الصعد.

وأضاف: إن دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي تقدم النموذج والمثل الرائع في استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية بما يعكس الثقة العالمية بقدرات الإمارات التنظيمية وتوفر البنية التحتية المميزة لتثبت في كل يوم قدرتها على الإبداع والتألق في كثير من الفعاليات الجماهيرية،منوهاً بأن كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، بمشاركة أبرز الأندية والفرق العالمية سيكرس نجاحات جديدة لخطط استضافة الفعاليات وسيرسخ مكانة الإمارات في طليعة دول العالم، وسيدعم بعوائده الترويجية والاستثمارية الجانب الاقتصادي.

وأشاد الرميثي بالدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتحقيق الإنجازات والنجاحات لمسيرة تقدم الإمارات في شتى المجالات ومن بينها القطاع الرياضي الذي يعاصر نهضة كبيرة في مختلف الألعاب، مشيداً بالدور الكبير للواء محمد خلفان الرميثي رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة ودعم مجلس أبوظبي الرياضي المستمر للارتقاء بالقطاع الرياضي باستضافة واحتضان أهم الفعاليات العالمية.

وأكد محمد إبراهيم المحمود عضو اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية الإمارات 2018أن«استضافة الحدث للعام الرابع على التوالي سيكرس مكاسب كبيرة ومخرجات إيجابية مهمة لدعم التطور الرياضي والاقتصادي والسياحي والمجتمعي».

وأفاد بأن الإمارات تملك شراكات متينة ومهمة على صعيد الاتحادات الدولية في مختلف الرياضات، وهو ما يؤكد المكانة الكبيرة للدولة وسمعتمها المرموقة عالمياً.

وقال المحمود: تنظيم كأس العالم للأندية للعام الرابع على التوالي يعزز ريادتها العالمية ويرسخ مكانتها في مقدمة دول العالم ذات الاهتمام الكبير باستقطاب أهم وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية، كما يجدد موقعها الاستراتيجي كإحدى الوجهات الجذابة والمثالية لإقامة وتنظيم الفعاليات والملتقيات والمناسبات الرياضية المهمة.

وأضاف: فخورون بتنظيم كأس العالم للأندية لأربع مرات متتالية لتؤكد الإمارات شراكتها المتينة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا»، الأمر الذي يعكس شغف مجتمعها بكرة القدم التي تعد الرياضة الأبرز في الإمارات.

وأشاد عارف حمد العواني بالدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لتحقيق الإنجازات والنجاحات لمسيرة تقدم الإمارات في شتى المجالات ومن بينها القطاع الرياضي الذي يعاصر نهضة كبيرة في مختلف الاتجاهات.

وأكد العواني أن أبوظبي أصبحت رائدة في استضافة وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى، وغدت منصة عالمية وملتقى رياضياً للمنتخبات والفرق والرياضيين العالميين.

وقال: اكتملت كافة التحضيرات ونحن جاهزون لتنظيم مبهر يواكب اسم ومكانة الإمارات عالمياً،نتيجة الخطط المحكمة التي انتهجتها اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي والجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي تقوم به فرق العمل نهاراً وليلاً، معرباً عن ارتياحه الكبير للاحترافية التي سارت عليها مراحل التحضير وتهيئة كافة لوازم النجاح المسبق للحدث قبل انطلاقته، مشيداً بالتعاون الكبير الذي قدمته الجهات الداعمة والمتعاونة ورعاة الحدث في تذليل الصعاب وتسخير الإمكانيات من أجل تضافر الجهود المشتركة وإضفاء بصمات الإبداع في تنظيم الحدث العالمي للعام الرابع على التوالي.

ودعا العواني مجتمع الإمارات للتفاعل مع كأس العالم للأندية التي تجمع نخبة وأهم الفرق العالمية، كما توجه بالدعوة لجماهير الإمارات لمساندة فريق العين المشارك في البطولة العالمية، متمنياً التوفيق للزعيم في مشواره ولقائه الافتتاحي أمام تيم ولينغتون النيوزليندي.

وتوجه محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم عضو اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية«الإمارات 2018» بخالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للتنمية الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال الظاهري: نتائج تنظيم هذه البطولة للعام الرابع على التوالي ستنعكس إيجاباً على الحركة الرياضية في الدولة وستسهم في دعم الموارد الاقتصادية والسياحية، كما أن مونديال العالم للأندية يمنح الجمهور فرصة مميزة لمشاهدة نجوم العالم بصورة مباشرة، ويتيح لعشاق الأندية العالمية الاطلاع على ثقافة الإمارات وتراثها العريق.