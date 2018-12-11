إطلاق صندوق رعاية الموهوبين الرياضيين الأحد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة العامة للرياضة إطلاق صندوق رعاية ودعم الموهوبين الرياضيين رسمياً، صباح الأحد المقبل في أبوظبي، من خلال حفل رسمي يعقبه مؤتمر صحفي، للإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات.

وأشار سعيد عبدالغفار حسين أمين عام الهيئة إلى أن مراسم إطلاق الصندوق الرسمية المقرر إقامتها في أبوظبي ستشهد حضور اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة وحميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الرياضي والشركاء الداعمين للصندوق من المسؤولين ورجال الأعمال وكبار الشخصيات، وستتضمن فيلماً افتتاحياً يعكس اهتمام القيادة ودعمها للرياضة الإماراتية والموهوبين الرياضيين، بالإضافة إلى عرض فني مفصل من اللجنة المكلفة بإدارة الصندوق ووضع لوائحه الفنية لأهم ما ترتكز عليه اللائحة الخاصة بالصندوق ومراحل إعدادها.