ريان يسلم: الجمهور اللاعب رقم واحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب ريان يسلم، لاعب فريق نادي العين، عن فخره واعتزازه وسعادته البالغة بالتواجد ضمن قائمة «الزعيم» في بطولة العالم للأندية، مؤكداً: كل لاعب كرة قدم يتمنى الحصول على شرف المشاركة في هذه المناسبة العالمية المهمة وأحمد الله الذي وفقنا في الموسم الماضي على كسب التحديات المهمة والمؤكد أن مشاركة العين العالمية نتيجة لما حققه من إنجاز ونتمنى أن نوفق في تحقيق أفضل نتيجة ونقدم المستوى المشرف الذي يتسق مع طموحات جماهير كرة القدم الإماراتية والعيناوية.

وتعليقاً على سؤال حول التحضيرات للمواجهة الافتتاحية، قال: المؤكد أن المدرب الكرواتي، زوران ماميتش يعمل على وضع الأساليب التكتيكية التي تمكننا من تحقيق أهدافنا المرجوة وأتوقع حضوراً جماهيرياً حاشداً ومساندة إماراتية قوية للفريق وأتمنى أن يستمتع الجميع بالأجواء في استاد هزاع بن زايد كما أتمنى التوفيق للفريق في مواجهة تيم ويلينغتون النيوزيلاندي.

وأكمل: نطمح لإظهار أفضل ما لدينا خلال المنافسة وسنتعامل مع كل مواجهة على حدة، سعياً للوصول بعيداً في البطولة وتقديم الأداء القوي والمستوى المشرف وجمهور العين دائماً يمثل اللاعب رقم واحد ضمن قائمة الفريق والمؤكد أن الجماهير الإماراتية لا تحتاج دعوة لمساندة العين ممثل الوطن في البطولة العالمية.