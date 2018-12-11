انطلاق بطولة دبي الدولية ل «الكروس فيت» غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم بطولة دبي الدولية للكروس فيت غداً الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل، وذلك للعام السابع على التوالي بالتعاون مع المجلس في ثلاثة أماكن مختلفة هي: شاطئ فندق القصر، ومحمية المرموم، واستاد دبي للتنس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المجلس بحي دبي للتصميم وتحدث خلاله كل من: غازي المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وسعود الشامسي مدير البطولة، ومحمد غزاوي المدير الفني للبطولة، ودييجو سينتينو مستشار البطولة.

وأكد غازي المدني حرص المجلس دائمًا على دعم الفعاليات الدولية التي تساهم في إبراز اسم دبي ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

ومن جانبه قال سعود الشامسي مدير البطولة: إن البطولة تحولت من المحلية إلى العالمية لتكون أول بطولة كروس فيت في الإمارات تؤهل إلى بطولة العالم التي تقام في ولاية ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد غزاوي المدير الفني للبطولة إن 114 لاعباً من مختلف دول العالم من بينهم أبطال عالم يشاركون في البطولة ينقسمون إلى ثلاث فئات هي: فئة الفردي رجال والتي يشارك فيها 37 رجلا، وفئة الفردي نساء ويشارك فيها 37 امرأة، وفئة الفرق التي يشارك فيها 40 شخصا .وتقام البطولة برعاية عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم: مجلس دبي الرياضي، ريبوك وروج للأدوات الرياضية وجميرا كريك سايد، وأيه كي آي للمعدات الرياضية.