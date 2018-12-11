زوران يعيد الروح للعين بعد صدمة الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

أكملت مدينة العين «دار الزين» كافة استعداداتها لاستضافة حفل افتتاح كأس العالم للأندية الذي سينطلق غداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساء باستاد هزاع بن زايد بمباراة تجمع بين العين ممثل الدولة بوصفه بطلاً لدوري الخليج العربي في الموسم الماضي وفريق ويلينغتون بطل نيوزيلندا والفائز منهما سيلاقي فريق الترجي التونسي بطل إفريقيا، كما أكملت جماهير «الأمة العيناوية» عدتها للتواجد في مدرجات التحفة المعمارية استاد هزاع بن زايد.

كانت جمعية الجماهير قد أطلقت حملتها الترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من هشتاج وعبر فيديو قصير «العين على العالمية».

ورفع زعيم الكرة الإماراتية درجة استعداداته للحدث العالمي ولمواجهة الافتتاح التي تتطلب تركيزاً عالياً وتجنب الأخطاء الفردية التي حدثت في مواجهة كأس رئيس الدولة قبل أيام قليلة، وكانت سبباً مباشراً في وداع الفريق للبطولة من دور الستة عشر بعد الخسارة من الوصل بنتيجة 3-5 وفقدان اللقب، وأجرى الفريق العيناوي مساء أمس الأول تدريباً ساخناً تحت إشراف مدربه الكرواتي زوران ماميتش الذي حاول إعادة الروح المعنوية للاعبين وإرجاعهم إلى حالتهم الطبيعية وإخراجهم من حالة الإحباط بعد الخروج من أغلى البطولات، كما وقف على معالجة الأخطاء التي ظهرت في الفترة الأخيرة وخصوصاً في الخط الخلفي وربما وجود اللاعب المالي حامد دومبيا الذي تعاقد معه النادي مؤخراً لهذه البطولة يخفف العبء على المدافعين بالرغم من عدم المشاركة معهم في أي مباراة سواء كانت ودية أو رسيمة، وسيختتم العين مساء اليوم تدريباته والتي سيضع فيها المدرب زوران تصوره النهائي للخطة التي سيلعب بها بجانب تحديد العناصر التي ستبدأ اللقاء.

أما فريق ويلينغتون النيوزيلندي فقد حضر إلى الدولة مبكراً وأجرى معسكراً تحضيرياً لعدة أيام في العاصمة أبوظبي للحدث العالمي الذي يشارك فيه للمرة الأولى كممثل لاتحاد أوقيانوسيا وجاء إلى مدينة العين قبل يومين للتعود على الأجواء وخاض حصتين تدريبيتين بملعب خليفة بن زايد وسيجري مرانه الختامي مساء اليوم.

من جانبه، أكد نجم الزعيم البرازيلي كايو لوكاس جاهزيتهم للبطولة العالمية من كافة النواحي، بجانب أنهم مطالبون بالظهور القوي والمشرف في مشاركتهم في كأس العالم للأندية الذي سينطلق غداً أمام فريق تيم ويلينغتون النيوزيلندي، وأن عليهم استغلال عاملي الأرض والجماهير للذهاب بعيداً في المنافسة العالمية.

وقال: ندرك أن سقف التوقعات التي تضعه جماهيرنا في المونديال عالية وترغب في وصولنا لأبعد نقطة ممكنة، ونحن كلاعبين لن نقصر وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل إسعاد هذه الجماهير التي تساندنا وتقف بجانبنا دائماً في كل مبارياتنا، وثقتنا في أنفسنا كبيرة ونأمل أن نكون عند حسن ظن جماهيرنا ونقدم مستوى يرضيها ويرضي كل الشارع الرياضي الإماراتي كممثلين للدولة في هذا المحفل العالمي.

وتابع: نعلم أن مشوارنا لن يكون سهلاً ويتطلب منا بذل مزيد من الجهد في أرضية الميدان، كما علينا أن نكون في كل طاقتنا الذهنية والبدنية خصوصاً في ضربة البداية غداً حتى نصعد للمرحلة التالية. وحول أسباب تألقه في الفترة الماضية مع فريقه أوضح كايو قائلاً: بالتأكيد الأجواء التي نعيشها في نادي العين والعمل بروح الفريق الواحد وفي نطاق الأسرة هو من أهم أسباب تألق أي لاعب، هذا بجانب الاجتهاد في التدريبات وتنفيذ توجيهات المدرب زوران بالإضافة إلى روح التعاون التي تسود اللاعبين، كما أن هناك سبباً مهماً جداً وهو الدعم المتواصل الذي أجده من زوجتي اليابانية ماريانا مياكي فلها الفضل في تهيئة الأجواء الرائعة وتحفيزي بصورة دائمة من خلال كلمات تشجيعية، بل تطلب مني الأداء بقوة، وبصراحة لديها نسبة 50% مما أقدمه مع الفريق، وأنا سعيد جداً بوجودها في حياتي.

ورحب اللاعب بزملاء الأمس فريق كاشيما أنتلرز الياباني الذي يشارك في المونديال بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا، لكن قرعة المنافسة التي أجريت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي جنبت الفريقين المواجهة المباشرة إلا في المباراة النهائية في حال قدر للطرفين الوصول لتلك المرحلة.