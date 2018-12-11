«أبوظبي للشراع» ينظم سباق الحديريات للبوانيش الخشبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن تنظيم سباق الحديريات للبوانيش الخشبية، بعد غد الخميس، وأعلن فتح باب التسجيل أمام الراغبين قبل يومين من موعده، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى 250 بحاراً من الشباب، ويتفرد السباق بالعديد من المميزات أبرزها تغيير خط النهاية بحيث يكون مقره جزيرة الحديريات نفسها، على أن تكون الانطلاقة من منطقة البطين بقلب العاصمة أبوظبي، وهي المرة الأولى التي يغير فيها النادي مقر تتويج الفائزين في السباقات التي تقام داخل نطاق العاصمة.

ويأتي قرار تغيير وجهة النهاية في الحدث إلى رغبة النادي في المساهمة بمزيد من الترويج لجزيرة الحديريات التي تعد واحدة من أهم المراكز الرياضية في الدولة، خصوصاً الرياضات المجتمعية سواء الجري أو ركوب الدراجات، كما أنه يأتي دعماً لجهود حكومة أبوظبي ممثلة في مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان الذي يولي اهتماماً خاصاً بالرياضات التراثية وكذلك الرياضة المجتمعية من أجل الحفاظ على التراث الوطني الأصيل.

وأكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن سباقات البوانيش مهمة للغاية لأهل التراث، وهي اللبنة الأولى التي يقوم عليها أساس البحار، مشيراً إلى أن النادي يولي اهتماماً بالغاً بهذه السباقات.

وفيما يخص نقل السباق إلى الحديريات وتتويج الفائزين هناك، قال الرميثي: «نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت جزء أصيل من المجتمع ويسعى دائماً للقيام بدوره سواء الرياضي أو المجتمعي، وبكل تأكيد أصبحت الحديريات وجهة رياضية رائعة، لذلك أردنا المساهمة في مزيد من الانتعاش الرياضي في هذا المكان الرائع».