شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب تحفِّز الجماهير لحضور المباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتعدد الأسباب التي تحفز المشجعين لحضور منافسات بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» والتي يمكن تلخيصها كالتالي:



أسعار التذاكر



تُمثل بطولة كأس العالم للأندية فرصة استثنائية لمشاهدة أقوى وأشهر أندية كرة القدم في العالم، حيث تستقبل دولة الإمارات أبطال القارات الذين سيتنافسون فيما بينهم لإحراز لقب النادي العالمي الأفضل، ويتوافر كل هذا أمام الجمهور بأسعار تذاكر في متناول الجميع تبدأ من 25 درهماً إماراتياً فقط.



50 عاماً على تأسيس «الزعيم»



يتمتع العين الملقب ب «الزعيم» والذي يحتفل بمرور 50 عاماً على تأسيسه بقاعدة جماهيرية كبيرة في دولة الإمارات، فضلاً عن استقطابه للعديد من المشجعين من مختلف البلدان الأخرى وهو ما يجعل البطولة فرصة للجماهير العاشقة للفريق لمتابعته والاحتفال معه بهذه المناسبة خلال مباريات البطولة.



التنظيم



أثبتت دولة الإمارات نجاحاً منقطع النظير في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، وهي المرة الرابعة التي تنظم فيها بطولة كأس العالم للأندية وبالتالي فإن الجمهور على موعد مع تجربة تنظيمية استثنائية، خاصة وأن ملعبي البطولة من أفضل الملاعب في المنطقة.



أكثر من مجرد مباراة



ستحتضن البطولة خلال أيامها ال 11 سلسلةً من المباريات الحماسية المليئة بالإثارة لتحديد النادي الأفضل في العالم، وتضم البطولة العديد من الخيارات المتميزة، حيث تحتضن المدينتين المضيفتين - أبوظبي والعين- مختلف الوجهات والأنشطة التي تلبي مختلف اهتمامات المشجعين والتي يمكنهم تجربتها بالتوازي مع منافسات كرة القدم، إذ تحتضن مدينتا أبوظبي والعين، أروع التجارب الثقافية وأسلوب الحياة الفاخر.



فعاليات ترفيهية



لا تقتصر روعة البطولة على المنافسات ضمن المستطيل الأخضر، حيث يحظى الزوار على اختلاف أعمارهم وخبراتهم الكروية بفرصة استثنائية لاختبار مهاراتهم ضمن «قرية المشجعين».وستستضيف «قرية المشجعين» سلسلة من الألعاب التي تختبر قدراتهم ضمن مهارات كرة القدم المختلفة، بما يشمل الركض بالكرة، والكرات الرأسية، وقوة التسديد، وردّات الفعل، والدقة، واستلام الكرة، والتمرير وغيرها.



خدمات مواصلات مؤمّنة



لا داعي للقلق من ازدحام حركة المرور خلال أيام البطولة، حيث حرص منظمو بطولة كأس العالم للأندية - الإمارات 2018 على توفير خدمات مواصلات غاية في السهولة للجماهير ضمن مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وذلك عبر طرح خدمة ركن السيارات والتوصيل، ويمكن للزوار ركن سياراتهم ضمن الموقف المخصص لركن السيارات في جامع الشيخ زايد الكبير، ومن ثم استخدام الحافلة للوصول إلى الملعب خلال 7 دقائق للاستمتاع بالأجواء الجماهيرية الحماسية وتشجيع فرقهم المفضلة، وبالإضافة لذلك، ستحمل حافلات العودة الجماهير إلى سياراتهم بعد المباريات، بما يريح الجماهير من عناء التفكير في المواصلات والتنقل.



ريال مدريد



ستحظى جماهير البطولة بفرصة فريدة لمشاهدة إبداعات النجم لوكا مودريتش، الفائز مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في العالم، في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن متابعة الأداء الاستثنائي للعملاق الأوروبي ريال مدريد في رحلة دفاعه عن لقبه. حيث سيسعى النادي الملكي الأوروبي لانتزاع اللقب مرة أخرى انطلاقاً من منافسات الدور نصف النهائي المُقامة يوم 19 ديسمبر.



النسخة الأقوى



تُجسد بطولة كأس العالم للأندية - الإمارات 2018 فرصة متميزة لكل عشاق ومتابعي كرة القدم لمشاهدة أداء نخبة الأندية العالمية مباشرةً من أرض الملعب، حيث تستضيف البطولة أبطال القارات الست،وتُعد نسخة العام الحالي واحدة من أقوى البطولات في تاريخ كأس العالم للأندية.



إنجاز تاريخي محتمل



يعود حامل لقب البطولة نادي ريال مدريد مرة أخرى للدفاع عن لقبه للعام الثالث على التوالي، وفي حال تتويجه بلقب نسخة العام الحالي، فسيصبح بذلك النادي الوحيد في التاريخ الذي يحقق لقب بطولة كأس العالم للأندية لأربع مرات، بعدما سبق له الفوز أعوام 2014 و2016 و2017.