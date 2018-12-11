شكرا لقرائتكم خبر عن ناظم شاكر مدرباً لأربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

اختارت الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي ناظم شاكر مدرباً لفريقها الكروي الأول، خلفاً للمدرب المستقيل عماد عودة.

واختار شاكر، طاقمه المساعد الذي يتمثل بالمدرب فاروق عبد جاسم ومدرب حراس المرمى هادي جابر. وفي ختام مباريات الجولة 11 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، فاز فريق نفط ميسان على ضيفه فريق الميناء بهدفين مقابل هدف واحد، سجل لنفط ميسان أحمد سعيد ووسام سعدون، فيما سجل هدف الميناء الوحيد عبدالله محسن.

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