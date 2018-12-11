شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

لأنه اعتاد أن يترك بصمته في كل حضور وكل مناسبة يتواجد فيها، يسعى فريق العين ممثل الكرة والأندية الإماراتية لكتابة تاريخ جديد، عبر البطولة الكروية الأهم والتي تضم أبطال القارات الست في العالم، عندما يسجل زعيم الأندية الإماراتية حضوره الأول في مونديال الأندية التي تنطلق غداً، ويواجه فيها ممثل الإمارات بطل أوقيانوسيا فريق ويلنجتون النيوزيلندي، الذي وصل الإمارات مبكراً استعداداً للمواجهة الافتتاحية للبطولة، التي تتوقف للمرة الرابعة في الإمارات بعد نسختي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، التي مثلنا فيها الأهلي والوحدة، قبل أن تعود من جديد في العام الماضي والتي نجح فيها فريق الجزيرة في بلوغ الدور نصف النهائي مع الأربعة الكبار قبل أن يخسر بشرف أمام بطل أوروبا ريال مدريد.

واجتياز مباراة الافتتاح هي المهمة الأولى لممثل الإمارات تمهيداً للانتقال للمرحلة الأهم، بانتظار أن تشهد النسخة الجديدة تواجداً ملفتاً للأندية العربية، ببلوغ أول فريق عربي في القارة الآسيوية للمباراة النهائية، وثاني فريق من القارة الآسيوية نهائي مونديال الأندية بعد كاشيما أنتلرز الياباني الذي حقق وصافة البطولة في ٢٠١٦ التي أقيمت في اليابان، ويحمل فريق الرجاء البيضاوي المغربي في رصيده الإنجاز الأفضل عربيا ببلوغه المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في ضيافته عام ٢٠١٣، وتمثل النسخة الجديدة تحدياً جديداً أمام ممثلي الأندية العربية العين والترجي التونسي بطل إفريقيا، لإثبات جدارتهما أمام عمالقة الأندية في العالم.

ومواجهة الغد أمام بطل نيوزيلندا الغامض تمثل نقطة الانطلاق لممثل الإمارات، وتحقيق نتيجة إيجابية من شأنها أن تمهد الطريق أمام العين لمواجهة الترجي التونسي في مواجهة عربية خالصة، ستكون مصيرية على اعتبار أن الفريق الفائز سيواصل طريقه نحو الدور نصف النهائي مع الأربعة الكبار ضارباً موعداً مع بطل أمريكا الجنوبية، وعلى الرغم من أن الوصول لتلك المحطة لا تعتبر من الأمور السهلة أمام أندية تمتلك خبرة ميدانية كبيرة قياساً بخبرة العين الذي يشارك لأول مرة في مونديال أندية العالم، إلا أن شخصية الفريق العيناوي إلى جانب سلاح الأرض والجمهور من شأنها أن تدعم موقف الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تشرف كرة الإمارات في المحفل العالمي.

آخر الكلام

تسلم نادي العين شهادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2018، التي تستضيفها الإمارات تعتبر رسالة للتاريخ والزعيم يحتفل بيوبيله الذهبي.