ابن غليطة: الإمارات مُلتقى الحضارات.. وأبوظبي ستُبهر العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الدعم المستمر والمتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، وتوجيهاته المتعلقة بالاهتمام بمختلف عناصر لعبة كرة القدم.

كما ثمّن الرؤية السديدة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، نحو تطوير الرياضة من خلال استضافة العاصمة أبوظبي لكبرى البطولات العالمية بمختلف الألعاب، مما جعلها وجهة دائمة للقيادات الرياضية وصناع القرار ونجوم الرياضة العالمية.

وقال ابن غليطة إن استضافة العاصمة أبوظبي لبطولة كأس العالم للأندية 2018، ما هو إلا تأكيد للنجاح الكبير الذي حققته النسخ الماضية للبطولة التي احتضنتها أبوظبي أعوام 2009 و2010 و2017، إلى جانب البطولات والأحداث الرياضية الأخرى التي سجلت نجاحات كبيرة جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقى للحضارات.

وأكد ابن غليطة ثقته بقدرة نادي العين، بطل دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، على تقديم مستوى إيجابي لما يملكه من لاعبين دوليين أصحاب خبرة عالية في الملاعب ومحترفين قادرين على صنع الفارق، إضافة إلى الجماهير العيناوية والإماراتية التي ستسجل حضورها في استاد هزاع بن زايد غداً الأربعاء، لمساندة اللاعبين وتشجيعهم على الظهور بالمستوى الذي يؤهلهم لتحقيق الفوز والتأهل إلى الأدوار المتقدمة.

وأشاد ابن غليطة بجهود اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة، وكافة اللجان وفرق العمل والمتطوعين، مؤكداً أن مونديال الأندية في أبوظبي سيكون مبهراً من حيث التنظيم والمستوى الفني والحضور الجماهيري.