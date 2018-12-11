ريفربليت بطل سوبر أمريكا الجنوبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح



على بعد نحو عشرة آلاف كم من بوينس آيرس، توجت العاصمة الإسبانية مدريد ريفر بليت الأرجنتيني بطلا لمسابقة كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، بفوزه على غريمه بوكا جونيورز 3-1 بعد التمديد على ملعب «سانتياجو برنابيو» في إياب الدور النهائي.

ووسط تدابير أمنية مشددة، حسم «نهائي القرن» الذي يجمع للمرة الأولى بين فريقين أرجنتينيين، لصالح ريفر بليت الذي كان قد تعادل ذهابا خارج ملعبه 2-2، ليرفع الكأس الموازية لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1986 و1996 و2015 (خسر نهائي 1966 و1976).

وبما أن نظام الأهداف المسجلة خارج الملعب لا يعتمد في نهائي هذه المسابقة، فالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي بعد أن تقدم بوكا عبر داريو بينيديتو (44)، قبل أن يعادل لوكاس براتو (66)، لم يحسم اللقب لصالح ريفر لكنه نجح في نهاية المطاف في رفع الكأس للمرة الرابعة بفضل هدفين في الوقت الإضافي بفضل البديل الكولومبي خوان كينتيرو (109) وجونزالو مارتينيز (2+120).

وفشل بوكا في إحراز لقبه الأول منذ 2007 واللحاق بمواطنه انديبيندينتي صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في هذه المسابقة (7 من أصل 7 مباريات نهائية لكن آخرها يعود إلى 1984).

ويدين ريفربليت بالفضل في حسم «نهائي القرن» الذي وصف بأنه مواجهة بين الأغنياء (لقب ريفربليت) والفقراء (لقب بوكا) إلى اللاعب الكولومبي كينتيرو المعار من بورتو البرتغالي.

وورد اسم كينتيرو (25 عاما) في لائحة صحيفة التايمز اللندنية ضمن أكثر اللاعبين الشباب الموهوبين في أوروبا وهو يمثل منتخب كولومبيا منذ سن ال 19 عاما، وسجل أول أهدافه في مونديال البرازيل عام 2014 في شباك كوت ديفوار في دور المجموعات وسجل مجددا في مونديال 2018 في شباك اليابان ليصبح أول لاعب كولومبي يسجل في بطولتي كأس عالم، وكانت شبهته الصحافة الكولومبية بميسي لأنه يلعب بالقدم اليسرى مثله، وقصير القامة.

ولد كينيترو في ميدلين والتحق بفريق اينفيجادو المحلي ثم انضم لصفوف أتلتيكو ناسيونال في 2011 وبعدها لعب في بيسكارا وفي إبريل/‏ نيسان 2013 قيل إن كينتيرو تعرض لإصابة يغيب بسببها شهرا لكن اللاعب نشر تغريدة «مع السلامة وشكرا بيسكارا»، ما أشار لرحيله في الصيف عن النادي الإيطالي وفعلا انتقل إلى بورتو مقابل 5 ملايين يورو مع امتلاك بيسكارا 50% من حقوق صورته ووقع العقد بشرط جزائي يصل إلى 40 مليون يورو ودشن مسيرته معه في 2013 في بطولة كأس الإمارات أمام نابولي وصنع الهدف الأول.

وقال كينتيرو عن هدفه: «لم أفكر في الأمر، مرر كاميلو (مايادا) الكرة لي ووجدت مساحة فسددت، كان هدفا جميلا ويجب الاحتفاء به، كنا نعلم أن بوكا فريق منظم تكتيكيا ويتمتع بلياقة بدنية عالية لكننا كافحنا حتى النهاية وصنعنا الفارق».

يتمتع كينتيرو بموهبة موسيقية ويحب الرقص لدرجة أن أقرب أصدقائه المطرب الكولومبي مالوما قال له إنه يستطيع العمل في المجال الموسيقي بدلا من اللف في أندية أوروبا من بيسكارا لبورتو، حتى أن مالوما أقنعه بالمشاركة في ألبومه ورفض الإعارة من أنديبندنتي في ميدلين إلى ريفربليت في العاصمة بوينيس آيريس، بيد أن كينتيرو اصر على مواصلة حلمه الكروي ودفع فيه فريق المدرب جالاردو 300 ألف يورو في موسم الإعارة مع إمكانية شرائه مقابل 3.5 مليون يورو.

وصل كينتيرو إلى ريفر بليت في يناير/‏ كانون الثاني الماضي بوزن زائد لكن ريفر معجب به منذ سجل في شباكه في مباراة على المونمنتال وهذا الراقص الجيد منح الفريق أخيرا لقب ليبرتادوريس.

وأعاد هدف كينتيرو الجميل ذكريات خوان ريكيلمي أسطورة بوكا جونيورز فيما سجل داريو بينديتو (صاحب الهدف الأول لريفر) هدفه الشخصي الخامس منذ عودته من الإصابة.

في المقابل، اعترف بيتي مارتينيز صاحب الهدف الأخير والذي يعد من أفضل لاعبي ريفر بأنه لن يستمر في «المونمنتال»، وأضاف اللاعب الذي سينتقل للعب في الدوري الأمريكي: «كنا الفريق الوحيد الذي سعى للفوز وخضنا المباراة بأكملها في نصف ملعبهم لكن لا يخفى على الجميع أنني لن أواصل اللعب في الفريق بعد مونديال الأندية، قدمت للمشجعين وللفريق كل ما لدي وقرار الرحيل كان صعبا لكن الحياة يجب أن تستمر، لا أعرف ماذا أقول، سأفتقدكم جميعا وأفتقد اللحظات الجميلة التي عشتها في هذا النادي».

قصة الأرجنتيني لوكاس براتو (30 عاما) الذي سجل هدف التعادل في النهائي مثيرة أيضا فهذا المهاجم هو صاحب أغلى صفقة في تاريخ ريفر بليت (14 مليون دولار)، ولد براتو في لابلاتا وبدأ اللعب في فريق جيمناسيا المحلي ورفضه نادي استوديانتيس قبل أن يأخذه نادي كامباسيريس بوساطة من أخيه اللاعب فيه، انضم براتو لبوكا جونيورز في 2006 بتوصية من مارتن باليرمو وأرسله للعب مع الفريق الخامس لبوكا حيث سجل 20 هدفا وشكل شراكة هجومية مع أوسكار تريخو، حاول بوكا جلبه لإسبانيا في سن ال18 لعرضه على ريال مدريد لكن بسبب اللوائح عاد براتو إلى الأرجنتين، شعر براتو بأنه لا يلقى ما يكفي من التقدير في بوكا الذي أعاره أكثر من مرة لكن المدرب مارتن باليرمو، أسطورة بوكا، كان يثق في موهبته، بقيت الصداقة بين براتو وباليرمو قائمة حتى بعد اختياره الرحيل إلى صفوف الغريم ريفربليت، وفي الأسبوع الماضي التقط الاثنان صورة عند حضورهما حفل عيد ميلاد أثارت جدلا بين مشجعي الغريمين التقليديين ولقبه متابعون ب «البعير الصابر على الأحمال».

انتقل براتو بعد تجربة بوكا إلى جنوى الإيطالي ثم عاد لفيليز سارسفيلد المحلي قبل أن ينتقل إلى الدوري البرازيلي ويلعب في صفوف أتلتيكو مينيرو حيث لقب ب «الدب» ثم ساو باولو البرازيلي قبل أن يلحق بريفر بليت في يناير/‏ كانون الثاني 2018.

حقق براتو الذي ربته والدته دانييللا بعد هجر أبيه للمنزل حلمه في تسجيل هدف في البرنابيو وربما تحمله الأحلام إلى التسجيل في شباك ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية إذا التقى الريال وريفربليت.

ورجحت الصحافة الإسبانية خوض ريال مدريد وريفر بليت نهائي

أبوظبي بعدما أصبح الفريق الأرجنتيني مرشحا كبيرا للوصول عقب الفوز بكأس ليبرتادوريس، وسيلعب الريال مع الفائز من مباراة ربع النهائي بين كاشيما أنتلرز الياباني وشيفاس جوادلاخارا المكسيكي، فيما سيلعب ريفر بليت مع الفائز من مباراة الترجي التونسي والعين في حال عبوره عقبة ويلنجتون النيوزلندي.



إشادة إعلامية بكوينتيرو



أشادت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية باللاعب الكولومبي خوان فيرناندو كوينتيرو، نجم نادي ريفر بليت الأرجنتيني، مؤكدة أنه قاد فريقه إلى الفوز على غريمه التاريخي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوينتيرو قدم مباراة رائعة بعد اشتراكه فيها كبديل في الدقيقة 13 من الشوط الثاني في الوقت الذي كان متأخراً فيه ريفربليت بهدف نظيف.

ومع نزول كوينتيرو بدأ ريفربليت في بسط سيطرته على مجريات اللعب بفضل تحركات هذا اللاعب الرائع بين الخطوط الخلفية لبوكا جونيورز مما أتاح لزملائه مساحات مناسبة للتحرك والانطلاق في الهجوم.

وذكرت الصحيفة أن كوينتيرو شارك في لعبة هدف التعادل لريفر بليت الذي سجله لوكاس براتو، كما أوضحت أن النجم الكولومبي كان مصدر تهديد كبير لبوكا جونيورز منذ لحظة نزوله إلى أرض الملعب.

وسجل كوينتيرو الهدف الثاني لبوكا جوينورز قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الإضافي الثاني عندما وصلت إليه الكرة على أطراف منطقة جزاء بوكا جونيورز ليطلق قذيفة مدوية بقدمه اليسرى .



الصحافة الأرجنتينية: نهائي رهيب ويفيض بالمشاعر



أغدقت الصحافة الأرجنتينية المديح على ريفر بليت عقب تتويجه بكأس ليبرتادوريس.

ونشرت صحيفة (أوليه) على الصفحة الرئيسية لنسختها الإلكترونية صورة للكولومبي خوان فرناندو كينتيرو صاحب الهدف الثاني بعنوان «أبطال للأبد».

وأضافت الصحيفة: «ريفر يقلب الطاولة على بوكا ويفوز 3-1 !».

ووصفت المباراة ب«التاريخية»،من ناحيتها قالت صحيفة كلارين في مقالها الرئيسي عن النهائي إنه كان «درامياً». أما جريدة (لا ناثيون) فوصفت ريفر بأنه «سيد أمريكا الجنوبية»، مشيرة إلى أن هدف فرناندو كينتيرو الذي قلب النتيجة في الوقت الإضافي، ليتقدم ريفر بهدفين لواحد سيظل «خالداً» في الذاكرة.

فيما اعتبرت صحيفة (لا كابيتال) أن «المباراة كانت تفيض بالمشاعر»، فيما وصفت صحيفة (لا بوث) النهائي بأنه كان «رهيباً».



ميسي يعبر خطوط العدو



أقيمت المباراة تحت أنظار الكثير من نجوم المستديرة، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حضر المباراة مع ابنه الأكبر تياجو، وجلس بجانب زميله الإسباني جوردي ألبا.

ووصفت الصحافة العالمية جلوس ميسي في منصة «الشخصيات المهمة» في معقل الغريم ريال مدريد بعنوان: «ميسي يعبر خطوط العدو»، كما فعل نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان ومدربه سيميوني الذي سبق أن درب ريفر بليت.

وقالت الصحافة العالمية أن مباراة يحضرها ميسي وجريزمان في معقل الغريم هي بلا شك مواجهة كبيرة، مشيرة إلى وجود رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) شيفرين أيضا في المنصة.