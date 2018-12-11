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كاس الخير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 11/12/2018

حسـان العبيدلي

كاس خيرك يا وطن للخير خير    يا عسى خيرك إماراتي يدوم

كاس أبو سلطان والقلب الكبير    ندعي الله يحفظه للدار دوم

من يطول الكاس بامجاده جدير    ماهو بس اليوم إلا كل يوم

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