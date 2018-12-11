شكرا لقرائتكم خبر عن كاس الخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 11/12/2018

حسـان العبيدلي كاس خيرك يا وطن للخير خير يا عسى خيرك إماراتي يدوم كاس أبو سلطان والقلب الكبير ندعي الله يحفظه للدار دوم من يطول الكاس بامجاده جدير ماهو بس اليوم إلا كل يوم [email protected]

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