ختام دور المجموعات لكأسي مدارس وفرجان الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم دور المجموعات لكأسي مدارس الفرجان الإمارات في أبوظبي ضمن فعاليات منصة أبطال دو في ملاعب مدينة زايد الرياضية حيث شهدت المباريات تنافسية عالية وتألقاً كبيراً من جانب اللاعبين.

شهدت المباريات النهائية في العاصمة أبوظبي تألق فرق الأولاد والفتيات حيث تبارى الجميع من أجل العبور إلى نصف النهائي حيث نجحت فرق مدرسة الراحة، المدرسة الإنجليزية خبيرات، مدارس أدنوك أبوظبي إف سي فينكس، دراجون أكاديمي، فريق إكس، الحوت الأزرق، أور أون إنجليش هاي سكول والعين سيتي من التأهل لنصف النهائي الذي يُقام على مستوى الدولة في إمارة دبي، بعدما أظهر اللاعبون رغبة كبيرة في التأهل فضلاً عن اكتشافهم من قبل كشافي لاليغا الذين أشادوا باللاعبين الشباب وأثنوا على مستوياتهم الرائعة في البطولة.

وقال ديفيد إجليسياس كشاف لاليغا:«وصلنا لليوم الختامي في إمارة أبوظبي وما زالت المستويات تُبهرنا، اختيارات كشافي لاليغا هذا العام تمثل تحدياً كبيراً نظراً للمستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعبون الشباب».

من جهتها،قالت سيرين السقا والدة أحد اللاعبين المشاركين في البطولة: «التجربة التي خاضها ابني في منصة أبطال دو رائعة ومُفيدة بكل المقاييس، فهو لم يستفد منها على المستوى الرياضي فقط، بل استفاد أيضاً على المستوى الإنساني حيث تعلم إنكار الذات وحب الغير والعمل الجماعي».

وشهدت ملاعب مدينة زايد الرياضية حضوراً كبيراً من عائلات وأصدقاء اللاعبين في آخر أيام دور المجموعات في العاصمة أبوظبي قبل أن ينطلق قطار منصة أبطال دو إلى الإمارات الشمالية.

وأمضى الأصدقاء والعائلات اليوم مُشجعين للاعبين فضلاً عن تصويرهم من أجل تحميل الصور والفيديوهات على منصة دو للمواهب الإلكترونية وذلك لمُضاعفة فرص اكتشافهم من قبل كشافي لاليغا الذين يتابعون دو للمواهب بشكل دوري لضمهم إلى مركز دو لاليغا للكفاءات العالية.

يذكر أن منصة أبطال دو، هي موطن الكؤوس الرسمية لكرة قدم الشباب في الدولة والتي تُلعب في الإمارات الشمالية، أبوظبي ودبي، وهي تفتح أبوابها للبنين والبنات.