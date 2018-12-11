«الآسيوي» يمنح الإمارات 25 نقطة إيجابية في التنظيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو



أسدل الستار على تصفيات غرب آسيا التي أقيمت في الفجيرة، وتؤهل إلى نهائيات كأس آسيا لشباب كرة قدم الصالات 2019؛ حيث فشل «الأبيض» في التأهل بعد تلقيه خسارتين، في حين صعدت منتخبات لبنان والعراق والسعودية.

وكانت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات أقامت حفل عشاء 5 نجوم للوفود المشاركة في التصفيات، في منتجع الرفراف في كلباء (أحد مشاريع شروق)، وقدم خلاله عمران عبدالله النعيمي، أمين سر عام اللجنة، وشهاب العوضي، عضو اللجنة، دروعاً تذكارية لرؤساء الوفود .

وفور نهاية التصفيات، رفع الاتحاد الآسيوي تقريره عن البطولة، وتم تسليمه إلى منسق البطولة سرمد الزدجالي، مدير عام شركة 82 لتنظيم الفعاليات؛ حيث أشاد الاتحاد الآسيوي بحسن التنظيم، واشتمل التقرير على 25 نقطة إيجابية، بينما كانت الملاحظات السلبية 4 فقط. وأشاد الاتحاد الآسيوي بجهود سامي الهامور، الذي تولى أمر العلاقات، ومعه من الوجوه الشابة يوسف مجدي، الذي نسق بين اللجان، ومصطفى عبد القادر، والإعلامية شهد مهند، التي قامت بمهمة المذيعة الداخلية للبطولة.من جهته، توجه عبدالملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على الرعاية الكريمة، كما توجه بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد عبد الغفار، الأمين العام للهيئة، على دورها في نجاح البطولة بتجهيز صالة زايد الرياضية لاستقبال مباريات التصفيات.

كما توجه جاني بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإلى أعضاء اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وشرطة الفجيرة، والمنطقة الطبية بالفجيرة، وإدارة مجمع زايد الرياضي، وجميع وسائل الإعلام في الدولة، وعلى وجه الخصوص الصحف المحلية.

وختم جاني تصريحه بالاعتذار إلى الشارع الرياضي عن عدم تأهل المنتخب إلى النهائيات. وقال: «عرفنا موقعنا وسنعمل على تحسين وضعنا بصورة كاملة، وينتظرنا عمل كبير في الفترة القادمة، وكل الشكر إلى اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل».

من جانبه قال سعيد العاجل مشرف المنتخبات الوطنية: «نعتذر عن التقصير ونتمنى لجميع منتخباتنا التوفيق في المرات القادمة».

على خط آخر، تتواصل اليوم مباريات دوري الصالات في أسبوعه التاسع، بمواجهتي النصر مع دبا الحصن، ومليحة مع البطائح في ديربي المنطقة الوسطى بالشارقة، ويلعب غداً اتحاد كلباء مع الظفرة، وخورفكان مع الحمرية.