توصيات مهمة لمؤتمر رؤساء الاتحادات العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيابة عن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، شهد حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ختام مؤتمر رؤساء الاتحادات العربية بدبي، كما شهد الختام الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة نائب رئيس الاتحادات العربية عن منطقة آسيا وعلي عمر ممثل إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وعدد من رؤوساء الاتحادات العربية لمختلف الألعاب الرياضية.

وأسفر المؤتمر عن عدد من التوصيات والقرارات المهمة في مقدمتها دعم مقار الاتحادات الرياضية العربية وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول للدول المستضيفة للأنشطة العربية وإعفاء الوفود والبعثات الرياضية من رسوم التأشيرات، كما أوصى المؤتمر بتنفيذ قرار رفع الإيقاف المؤقت عن الرياضة الكويتية، والمطالبة باعادة النظر بشأن تجميد مشاركة المنتخبات السورية.

وتم خلال المؤتمر اعتماد النظام الأساسي الموحد للاتحادات وأهم نقاطه انتخاب اللجنة التنفيذية وارتباط الأمين العام من دولة المقر وشروط استضافة القطر وتشكيل اللجنة التنفيذية واستحداث منصب نائبة الرئيس، والتأكيد على أن يكون اسم الهيئة التنفيذية «اللجنة التنفيذية» ولا يتم تغيير اسمها إلا بنفس مسمى الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي وتلتزم الاتحادات العربية بأن يكون تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الأصيلين الذين لهم حق التصويت ويملكون العضوية الدولية والوطنية.

هذا ووافقت الاتحادات العربية على توفير العدد المطلوب من الحكام المتطوعين للمشاركة في تحكيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص المقرر إقامتها في أبوظبي العام المقبل.

وفوض المؤتمر الأمير طلال بن بدر لدعم فلسطين ضد الانتهاكات «الإسرائيلية» ضد الرياضيين الفلسطينيين والتنسيق بهذا الشأن مع جبريل الرجوب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الأمر للجنة الأولمبية الدولية.

وتقدمت عدد من الدول باستضافة المؤتمر القادم وهي لبنان ومصر والسعودية، وتم تفويض الامير طلال بن بدر لاختيار مكان المؤتمر في الوقت المناسب.