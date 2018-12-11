عبدالغفار يستقبل إدارة شطرنج الفجيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بمكتبه بالهيئة، مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برئاسة الدكتور عبدالله علي آل بركت، واستمع إلى شرح لما حققه النادي من إنجازات خلال «عام زايد»، ويأتي في مقدمتها: نيل عمار محمد السدراني أستاذ الاتحاد الدولي للشطرنج ولاعب المنتخب الوطني «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»؛ كأول رياضي ناشئ من إمارة الفجيرة، يفوز بهذه الجائزة الغالية، وكذلك حصوله على الميدالية الذهبية في بطولتي العرب للموسم الرياضي (2017 -2018)، كما قدم آل بركت شرحاً موجزاً عن الابتكار، الذي قام بتنفيذه النادي؛ عبر بطولة «القدرة الدولية الأولى»؛ لحل مسائل الشطرنج، التي أقيمت لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، ونالت إعجاب الاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج، وجميع المشاركين، والتحضيرات الجارية؛ لإقامة النسخة الثانية من البطولة.

ووجه عبدالغفار بعض النصائح؛ الهادفة إلى تعزيز إنجازات النادي نحو الأفضل، بما يسهم بنقلة نوعية مضافة لرياضة الشطرنج على مستوى الدولة، مبدياً استعداد الهيئة لتقديم جميع أشكال الدعم اللوجستي؛ ليتمكن النادي من مواصلة مسيرة التفوق والإنجازات.