ثنائية رائعة لخيول رئيس الدولة في سباق اليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



حققت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ثنائية في سباق الحفل الرابع الذي أقيم أمس الأول، بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، تحت مسمى كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اليوم الوطني، وذلك بفوز «جيل دي باين» في الشوط الأول، و«آر بي تورش» في الشوط الثالث، كما حقق «قدير» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لقب الشوط السادس، وحاز الجواد «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع.

وتوج الجواد «آر بي تورش» لصاحب السمو رئيس الدولة، بإشراف المدرب إيريك ليمارنتيل، بلقب الشوط الثالث الرئيسي على لقب كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اليوم الوطني، للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، والبالغ قيمة جوائزه نصف مليون درهم.

وانتزع «آر بي تورش» لقب السباق، بفارق «رأس» عن «أيه أف محشوم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسجل البطل توقيتاً مقداره 1:43:87 دقيقة.

وعقب ختام الشوطين الثالث والرابع، قام عدنان سلطان النعيمي، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المديرة التنفيذية للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتقديم الكأس والجائزة إلى سالم الكتبي، مدير سباقات صاحب السمو، رئيس الدولة، ومحمد الشحي، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وجاء الفوز الثاني لخيول صاحب السمو رئيس الدولة، عن طريق المهر «جيل دي باين»، بإشراف المدرب ليمارنتيل وقيادة الفارس باتريك كوسجراف، الذي فاز بلقب سباق الخليج العربي للمبتدئات، المخصص للخيول العربية لمسافة 1400 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 80 ألف درهم.

وجاء السباق سهلاً للنجم «جيل دي باين»، الذي سيطر على السباق منذ البداية إلى النهاية، وتمكن في النهاية من التفوق بفارق 5.25 طول عن أقرب منافسيه، وسجل البطل توقيتاً قدره 1:32:97 دقيقة.

وتوج الفحل «قدير» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب سباق سويحان للتكافؤ الذي خصص للخيول العربية لمسافة 1600 متر، وبلغت قيمة جوائزه 80 ألف درهم، وفاز بفارق 4.25 متر عن أقرب منافسيه، وحقق البطل السباق في 1:45:75 دقيقة.

واستحق الجواد «فرجت» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب نيكولاس بشارلارد، التقدير على العرض الراقي الذي قدمه في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اليوم الوطني، للخيول المهجنة البالغ إجمالي جوائزه المالية 380 ألف درهم.

وذهب لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، إلى «حوافر» لسالم علي المرر، وكان السباق خصص للخيول العربية لمسافة 1400 متر، وتبلغ جوائزه 70 ألف درهم.

وأعرب عدنان سلطان النعيمي، عن سعادته بعودة سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اليوم الوطني، بعد توقف دام سنتين. وأضاف: «هناك مكاسب عديدة تحققت، بدليل أننا نشاهد كل موسم وجوهاً جديدة في المنصة من الملاك الذين يفوزون مع خيول جديدة أيضاً، وهذا يؤكد قيمة المنافسة، خاصة أن الجوائز التشجيعية تجذب مزيداً من الملاك للمشاركة بخيول جيدة».

وأكدت لارا صوايا، أن سباقات كأس الوثبة ستاليونز، نجحت في تحقيق أهدافها من خلال زيادة قاعدة المشاركة في تلك السباقات، سواء على مضمار أبوظبي أو مضمار العين، كما أسهمت تلك السباقات في زيادة اهتمام الملاك والمربين بالخيول العربية، وخاصة من حيث النوع، والتركيز أيضاً على إعدادها وتجهيزها لتلك السباقات، مما أشعل المنافسة بينهم.

وبارك سالم الكتبي مدير سباقات صاحب السمو رئيس الدولة، فوز «آر بي تورش» بسباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اليوم الوطني، و«دي باين» بسباق الخليج. وقال: «دخلنا للسباق بخيول جاهزة، ووفقنا في الفوز بالكأس الغالية، والفوز كان عبر الخيل الاحتياطي؛ لأن «مواهب» كانت المرشحة للفوز، ولكن تم الإغلاق عليها واستنزفت مخزونها على عكس «آر بي تورش»، الذي استطاع بقيادة جيدة من الفارس، الفوز».