الزحمي يحاضر في قانون السباحة بالسعودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاضر عبدالله مبارك الزحمي عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة رئيس اللجنة الفنية في قانون السباحة الدولي في مركز إعداد القادة، في السعودية الأسبوع الماضي، في الدورة التي حضرها 25 دارساً من حكام السباحة السعوديين، وبإشراف الاتحاد الدولي للسباحة، واستمرت 4 أيام تحدث فيها الزحمي عن أبرز التعديلات على قانون السباحة الدولي.

وأكد عبدالله الزحمي أن الدورة التي أقيمت في السعودية هي دورة متقدمة وتم خلالها امتحان لترقية الحكام بالسعودية.

ومن جانب آخر، عقدت اللجنة الفنية لاتحاد السباحة أمس اجتماعاً هاماً بشأن اعتماد قرار رئيس الدولة الخاص بمشاركة أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة والمقيمين في الموسم الجديد للسباحة والذي يبدأ أول يناير المقبل.