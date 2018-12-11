العرياني ينفرد بصدارة الرجال.. والنيوزيلندية روني تتصدر السيدات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم الأول من بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات وبطولة «عام زايد» لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» منافسات قوية وشرسة، ففي بطولة «عام زايد» للرجال انفرد نجم منتخبنا الوطني وفريق فزاع للرماية وليد العرياني بالصدارة بعد أن نجح في اصطياد 72 طبقاً، وتلاه في المركز الثاني خالد بوهليبة برصيد 69 طبقاً، ثم ابن أخيه عبدالله بوهليبة ثالثاً برصيد 68 طبقاً، وتساوى في المركز الرابع الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم وحمد بن مجرن الكندي برصيد 66 طبقاً، ثم أحمد يحيى الحمادي وأحمد بن مجرن برصيد 65 طبقاً، ثم مشعل البناي برصيد 64 طبقاً، ثم خالد سعيد الكعبي ويحيى المهيري ولكل منهما 63 طبقاً، ثم ظاهر العرياني ورصيده 62 طبقاً.

وجاءت منافسات مسابقة التراب للسيدات والتي تقام ضمن بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للسيدات، أكثر سخونة بسبب تقارب المستويات، ورغم انفراد بطلة العالم النيوزيلندية ناتاليا روني بالصدارة في الجولات الثلاث الأولى برصيد 71 طبقاً، إلا أن هناك ملاحقة حقيقية وجادة من اللبنانية بطلة آسيا ري باسيل ورصيدها 70 طبقاً، وتعدو خلفهن في المركز الثالث الرامية الكازاخستانية ماريا برصيد 67 طبقاً، ثم الكويتية بطلة آسيا سارة الحوال رابعة برصيد 65 طبقاً، ثم الكازاخستانية سرسنيكول خامسة برصيد 63 طبقاً، وتتساوى معها مواطنتها ايزهان والمغربية مريم رماح في نفس الرصيد، وحلت بعدهن بفارق طبق الرامية البريطانية جورجينا برصيد 62 طبقاً.

أما عائشة الياسي فقد احتلت المركز ال13 وحلت فاطمة محمد في المركز ال15 وياسمين تهلك في المركز ال16، ولهن العذر لأن الظروف لم تمكنهن من التدريب الجاد قبل البطولة.

وتستكمل اليوم البطولة للرجال والسيدات برماية جولتين من 50 طبقاً، يتأهل في نهايتهما أصحاب المراكز الستة الأولى في مجموع الجولات الخمس في المسابقتين «رجال وسيدات» للعب في النهائيات.

في سياق متصل، جاء أداء حكامنا في بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات وبطولة عام زايد للرجال رائعاً وكان مثار إعجاب كبير من اللجنة المنظمة والمشاركين والمتابعين ومصدر فخر لرماية الإمارات، وقاد فريق الحكام لرماية المسدس والبندقية الدولي حسن النعيمي عضو مجلس الإدارة وفي الخرطوش «الجوري الدولي الإماراتي» أركان العامري صاحب الخبرة الميدانية العريضة، وقد أحسن حكمنا الدولي حسن الشحي المدير التنفيذي لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات صنعاً حينما أقام حفل تكريم لهم قبيل ختام البطولتين.