إلغاء مدة الإقامة من لائحة مشاركة اللاعبين غير المواطنين

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أصدرت الهيئة العامة للرياضة تعميماً إلى الاتحادات والجمعيات والأندية الرياضية أكدت من خلاله تعديل بعض أحكام لائحة مشاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرياضية الرسمية.

وجاء في التعميم «يتم إلغاء الفقرة (3) المعنية بتحديد مدة الإقامة كشرط لتسجيل اللاعبين من فئة المقيمين في الدولة بالمادة رقم ( 8) من لائحة مشاركة اللاعبين غير المواطنين في المسابقات الرسمية، على أن يلتزم كل اتحاد بوضع الضوابط والقيود التي تمنع أي تلاعب أو تجاوز في أحكام تلك المادة، ويعمل بموجب هذا التعديل اعتباراً من يناير( كانون لثاني) 2019».