شباب الأهلي يستعيد عافيته بثلاثية في شباك كلباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف



عاد شباب الأهلي بسرعة إلى تقديم عروضه القوية، بفوزه على الاتحاد كلباء بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد راشد بن سعيد في نادي عجمان في ختام دور ال16، وتأهل شباب الأهلي إلى ربع النهائي، واستعاد معنوياته بسرعة بعدما كان خسر أمام بني ياس بثلاثة أهداف في الجولة 12 من دوري الخليج العربي.

جاء فوز شباب الأهلي على كلباء بفضل أهداف الأكوادوري أيوفي والمولدوفي لوفانور والأرجنتيني إيمليانو، واللافت أن الهدف الأول كان سينمائياً بعد خطأ فادح من حارس مرمى اتحاد كلباء.

وعموماً كان شباب الأهلي هو الطرف الأفضل واستحق الفوز، في انتظار معرفة منافسه في الدوري ربع النهائي والذي سيتم تحديده بعد إجراء القرعة لاحقاً، علماً أن الفرق المتأهلة هي إضافة إلى شباب الأهلي: الشارقة والوصل والظفرة والإمارات وعجمان والنصر ودبا الفجيرة.

من جهة أخرى، شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا على أهمية الفوز والذي جاء بعد الخسارة أمام بني ياس في الدوري، وقال بعد نهاية اللقاء: «أهنئ لاعبي شباب الأهلي على الانتصار الذي تحقق على كلباء، في الشوط الأول تحكمنا نوعاً ما بالمجريات، وفي الشوط الثاني كنا أفضل واستغللنا الفرص».

وتابع أروابارينا: «لعبنا المباراة مباشرة بعد الهزيمة أمام بني ياس، ورغم ذلك عوّضنا بطريقة جيدة وقدمنا حسب رأيي مستوى جيداً أمام فريق جيد وقوي مثل الاتحاد كلباء الذي لم يكن أبداً منافساً سهلاً».

ورداً على سؤال حول الفريق الذي يتمنى ملاقاته في ربع النهائي، قال مدرب شباب الأهلي أروابارينا: «هذه قرعة لا نستطيع التدخل فيها وبأحكامها وتوزيع فرقها، لكن أياً كان الفريق الذي سنواجهه في دور ربع النهائي، فإن هذا الفريق سيكون صعباً، وعادة في دور الثمانية كل الفرق تكون حظوظها متساوية، ولنتذكر أنه في الدوري في الموسم الحالي لا يوجد فريق ضعيف وآخر قوي، وكذلك الأمر في مسابقة الكأس، هناك تساو في المستويات، ومن يحكم في الفوز وترجيح كفة فريق على آخر، هو بعض التفاصيل الصغيرة».

ورفض مدرب شباب الأهلي التعليق على أخطاء اتحاد كلباء، وقال: «بصفة عامة أنا لا أحب التعليق على الخصم والحديث عن نقاط ضعفه وقوته، لكن يمكنني القول إننا أستغللنا أخطاء المنافس بالفعل، وفي المقابل كان هناك اجتهاد وطموح عندنا للفوز، ولا أتفق مع القائلين إن الفوز كان سهلاً بغض النظر عن النتيجة وانتهاء اللقاء بثلاثة أهداف، ولا ننكر ما قدمه كلباء وأنه كان خطراً ولا سيما في الكرات الطويلة».

من جهته، قال الإيطالي فيفياني مدرب اتحاد كلباء: إن فريقه كان «يرغب في الفوز والصعود إلى المرحلة المقبلة، وقد لعبنا جيداً في جزء من المباراة، لكن تلقينا هدفين من خطأين فرديين، وعندما تخطئ أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي فإنك ستعاقب بالتأكيد».

وتابع فيفياني: «المباراة كانت بالنسبة لنا درساً كبيراً يجب التعلم منه، والعبرة التي خرجنا منها، أنه من دون قتال في الملعب من المستحيل أن تفوز، ويجب أن يكون هناك تركيز عال في كل كرة من المباراة».

وأكد المدرب الإيطالي أن «الهدف الأول لشباب الأهلي قتل المباراة»، وشدد مرة أخرى على غياب الروح القتالية عند لاعبيه، وقال: «مستحيل أن يفوز اتحاد كلباء من دون قتال، الروح كانت مفقودة، نعم كان اللاعبون منظمين لكن من دون روح، لذلك لم يكن هناك أي ردة فعل في اللقاء للعودة في النتيجة».

وكشف فيفياني: «قبل المباراة قلت للاعبين إنه يوجد فرصة لنا من أجل التأهل لدور الثمانية، حتى نصنع تاريخاً للنادي، لكن الأخطاء كلفتنا المباراة وانتهاء مشوارنا في البطولة».