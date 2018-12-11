منتخبات الإمارات ترفع راية التحدي في «خليجية الجولف»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس الأول بطولة الخليج ال22 للجولف للرجال وال11 للشباب تحت 18 سنة وال5 للناشئين تحت 15 سنة وال4 للفتيات، في سلطنة عمان، والتي تختتم بعد غد الخميس، بنادي غلا للجولف.

وشهد حفل الافتتاح حضور وعادل الزرعوني أمين عام الاتحاد العربي للجولف، وعدد من المسؤولين والضيوف ورؤساء الوفود المشاركة والمنتخبات المشاركة في البطولة الخليجية.

وكانت منتخباتنا الأربعة قد دشنت مشوارها في البطولة صباح أمس، حيث أوقعت قرعة البطولة منتخب الرجال المكون من خالد يوسف وأحمد سكيك وسيف ثابت وداوود جفال مع منتخبي السعودية والكويت، بينما أوقعت قرعة منتخب الشباب تحت 18 سنة والمكون من محمد عادل الهاجري وراشد منصور العمادي وراشد القبيسي، مع منتخبي البحرين وعمان، ويتنافس منتخب الناشئين تحت 15 سنة والمكون من عبيد محمد الحلو وسلطان عصام الجسمي وراشد عصام الجسمي مع منتخبي عمان والبحرين وقطر، وأوقعت قرعة منتخب بناتنا المكون من ريما محمد الحلو وعلياء منصور العمادي وحمدة سعيد السويدي منافساً لمنتخب قطر.