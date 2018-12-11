الظاهري: طموحنا إنهاء الذهاب في المركز الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:"الخليج"



أكد عبدالله الظاهري مشرف الفريق الأول لنادي عجمان أن طموح «البرتقالي» هو احتلال المركز الخامس في دوري الخليج العربي، عندما يلاقي فريق الظفرة بعد غد الخميس في الجولة الثالثة عشرة الأخيرة من مرحلة الذهاب، محذراً في الوقت نفسه من قوة الفريق المنافس.

وقال الظاهري: سنلعب الخميس مع منافس صعب للغاية، وهو أثبت ذلك في المباريات الأخيرة بفوزه على الجزيرة في الدوري، ثم تأهله إلى ربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتابع الظاهري: على لاعبي فريق عجمان احترام فريق الظفرة وما يقدمه في المباريات الأخيرة له، وعلينا أن نقدم أقصى ما لدينا للخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية، وثقتنا دائما كبيرة بلاعبينا وقدرتهم على تحقيق الطموحات، وهو ما اختبرناه في الماضي، ونأمل أن يستمروا في تقديم المستوى الجيد الذي يرضي المشجعين وإن شاء الله يخرجون من المباراة بالأداء والنتيجة.

وبيّن الظاهري طموحات فريق عجمان، وقال: «نريد أن ننهي الدور الأول في المركز الخامس، وفي حال حققنا الفوز سنحقق هذا الطموح، والشباب على قدر الثقة والتحدي، ولو قدر لنا تحقيق نتيجة إيجابية ستكون أكبر مكافأة للاعبين مع نهاية الدور الأول، حتى تتوج الجهود التي بذلت من قبل الجميع منذ بداية الموسم.

وكشف أن التغييرات على الفريق ستكون طفيفة في «الميركاتو الشتوي»، وقال: «ننتظر التقرير الفني من قبل المدرب، والتغيير لو حدث فسيكون محدوداً، عبر التعاقد مع لاعب مواطن».