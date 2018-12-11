شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر السباق الرابع في جبل علي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تعقد اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي المؤتمر الصحفي الرابع في الحادية عشرة من صباح اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية في قاعة المجلس بمبنى الإدارة في المضمار الأصفر للإعلان عن تفاصيل السباق الرابع في الموسم الحالي، بحضور ممثلي الشركات الراعية، وسيتم الإعلان خلال المؤتمر عن جوائز الأبطال وعدد الخيول التي ستتنافس على ألقاب السباق بالإضافة إلى جوائز الترشيحات والجوائز التي ستقدم إلى جمهور المضمار الأصفر.
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