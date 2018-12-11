«العميد» يزيد حظوظه بإنهاء الموسم بلقب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أيمن بشير



زاد النصر من فرص حظوظه في سكة البحث عن البطولات ولم يحتج «العميد» سوى لهدف وحيد من البرازيلي ماركينوس من أجل التفوق على بني ياس والعبور إلى دور الثمانية في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما ضمن الأزرق التواجد من قبل في ربع نهائي كأس الخليج العربي.

ويمثل الانتصار على بني ياس الكثير ل«العميد» الذي فك ارتباطه مع (السماوي) في هذه المسابقة حيث إنهما تقابلا في مناسبتين تقاسما فيهما الفوز بواقع مباراة لكل منهما، كما أن بني ياس لم ينل الفوز على النصر في آخر 5 سنوات بجميع المسابقات على مستوى الفريق الأول حيث كان آخر فوز له على الفريق الأزرق في الموسم 2012-2013،

ويعتبر الفوز هو الثاني للمدرب البرازيلي كايو زنارادي بعدما أعاد (العميد) إلى سكة الانتصار في دوري الخليج العربي بالفوز على الفجيرة في الجولة 12.

وأكد البرازيلي كايو أنه في وقت سريع استطاع أن يعيد توليفة الفريق وتوصيل طريقة لعبه إلى اللاعبين،وقال: أنا فخور باللاعبين والأداء الذي قدموه يجعلهم يستحقون ارتداء قميص النصر.

وكشف كايو أن النقص العددي في صفوف فريقه لم يجعله يفكر في تغيير الخطة باللجوء إلى الدفاع، مبيناً أنه إذا تعامل كعادة المدربين عند الطرد بسحب لاعب من الهجوم كان الضغط سيزيد أكثر على فريقه، وقال: فكرت أن أنعش خط الهجوم أكثر بإخراج روزا المرهق والدفع بالعكبري الذي لديه الطاقة التي تحرك الفريق وكنا قريبين من التسجيل مرتين بعد دخوله.

بدوره، كشف الكرواتي كرونسلاف جورتيش المدير الفني لبني ياس أن لاعبي فريقه فشلوا في اختبار الفوز على فريقين كبيرين على التوالي، مبيناً أنه تحدث معهم قبل المباراة عن أنهم أمام تحد خاص في حالة فوزهم على النصر بعدما أدوا مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي،وقال: إن فريقه تعرض في الملعب لبعض المشاكل مع أهم أسلحته الهجومية، بعد أن شعر كوندي بالألم قبل دقائق فقط من انطلاقة المباراة.

وعن تأثير الخسارة على فريقه في الدوري، قال مدرب بني ياس: نعم بالتأكيد الخسارة تؤثر، كما أن الفوز يعطي دفعة إيجابية، وفي ظل هذا الوقت المضغوط من الموسم كل مباراة مرتبطة مع التي تليها، لذلك حرصت على تنبيه اللاعبين بعد الخروج من كأس رئيس الدولة بأنها مباراة انتهت وعلينا أن نفكر في المباريات المقبلة.