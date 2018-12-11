«حلوة» تحقق أفضل توقيت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزعت «حلوة» لمحمد سيف سهيل بن كلثم الخييلي، ناموس الشوط الرئيسي الأول للحول المحليات في الفترة الصباحية التي جرت منافساتها لمسافة 8كلم على ميدان الوثبة الغربي، وسجلت «حلوة» توقيتاً زمنياً قدره 12:35:0 دقيقة محققة أفضل توقيت، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «هملولة» لسيف محمد سيف ماجد المزروعي، وفازت بناموس الشوط الرئيسي الثاني للحول المهجنات الإنتاج، بتوقيت قدره 12:36:02دقيقة، وخطف «برلين» لحربي حمد نهيّان العامري ناموس الشوط الرئيسي الثالث للزمول المحليات إنتاج، بتوقيت قدره 12:53:6 دقيقة.