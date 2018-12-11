مايد يكسر حاجز المستحيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطّى طفل في التاسعة من عمره، يعاني تصلباً في العظام، حاجز المستحيل، بأن تمكن من إلقاء عكازه والسير على قدميه دون مساعدة، والسر في هذا يعود إلى مبادرة «تحدّي دبي للياقة»، وحرص شرطة دبي على إشراكه ضمن فعالياتها التي نفذتها ضمن مشاركتها في التحدي، وذلك من خلال زيارة مقر سكن الطفل وتعليمه على مدار شهر كامل التدريبات الرياضية التي رفعت من مستوى عزيمته ورفعت مستوى الطاقة الإيجابية لديه.

الطفل مايد يوسف البلوشي، قصة نجاح أذهلت طبيبه المُختص الذي كان يعتزم إجراء عملية جراحية له، حيث فوجئ وهو يشاهده يسير على قدميه دون مساعدة أي عكاز، فيما أبدت والدته سعادة غامرة بالتطور الكبير الذي حدث في حياة ابنها، مقدّمة شكرها إلى شرطة دبي على دورها الكبير وحرصها على مساعدة ابنها وإعادة رونق الحياة إليه إثر صراعه مع هذا المرض.

وكرّم اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، الطفل.

وحول قصة الطفل البلوشي، قالت والدته: إن ابنها يعاني صعوبة في الحركة، جراء معاناته من تصلب في عظام الساق، وهو ما يتطلب إجراء تمارين مُختصة وصعبة وضرورة مراجعته للطبيب كل 6 أشهر لإجراء فحص شامل، للتأكد فيما إذا كان بحاجة إلى إجراء عملية جراحية خاصة أم لا بعد تقييم حالته.

وأشارت إلى أن المراجعة الأخيرة للطبيب أكد فيها ضرورة إجراء عملية جراحية له، مبيّنة أن المراجعات المستمرة للطبيب والتمارين الرياضية الصعبة التي يقوم بها أصابت طفلها بالانهيار والتعب، لكن بعد معرفة العائلة بتحدي دبي للياقة البدينة طلبوا من شرطة دبي إشراك طفلهم ضمن التمارين والفعاليات التي تنفذها خلال التحدي.

وقالت: إن شرطة دبي استجابت لطلبنا، حيث كانوا يحضرون إلى منزلنا ويتابعون التمارين مع طفلي في أجواء من السعادة والفرح، الأمر الذي ساهم في حبه للرياضة وحرصه على أداء مختلف التمارين وهو ما حسّن من قدرته على المشي.