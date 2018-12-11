فندق ونادي ضباط القوات المسلحة يطلق أكاديمية للسباحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، «أكاديمية نادي الضباط للسباحة»، بالشراكة مع شركة «فور لاين»، وتقدم الأكاديمية برنامجاً تدريبياً فريداً تم تصميمه لتطوير مهارات المشاركين، وفق أفضل معايير السباحة الدولية، ويستهدف جميع الأعمار ابتداء من 3 سنوات وما فوق على كافة المهارات من المبتدئين إلى المحترفين، ويتضمن البرنامج التدريبي فصولا متخصصة في كل ما يتعلق بالسباحة، ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف مدربين دوليين معتمدين.

وجهزت إدارة «أكاديمية نادي الضباط للسباحة» أفضل المرافق، حيث يحظى المشاركون بفرصة التدريب في مسابح مجهزة وفق مواصفات الاتحاد الدولي للسباحة.

وأكدت إدارة الأنشطة الرياضية بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة، حرص الأكاديمية على توفير برامج تدريبية حديثة تلائم مختلف الأعمار والمهارات ضمن بيئة تحفيزية مريحة تشجع أعضاء الأكاديمية على الوصول إلى المستويات التي يطمحون إليها والتركيز بشكل أكبر على صحتهم وصحة عائلاتهم.