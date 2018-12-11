فوز الشارقة والنصر في دوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

حقق فريق الشارقة فوزاً صعباً في ملعبه على فريق البطائح بنتيجة 90 - 88 في المباراة التي جرت بينهما أمس الأول، ضمن المرحلة السادسة من دوري كرة السلة، كما فاز فريق النصر على فريق بني ياس بنتيجة 104 - 77. وبهذه النتائج واصل الشارقة والنصر تصدرهما للمنافسة برصيد 12 نقطة لكل منهما، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثالث، فيما تراجع البطائح للمركز الرابع متساويا مع الوصل، ولكل منهما 9 نقاط.

وبالعودة إلى مباراتي أمس الأول انتهت الفترة الأولى لمباراة الشارقة والبطائح بالتعادل 19-19، ونجح صاحب الضيافة الشارقة في نيل الأفضلية في الفترتين الثانية والثالثة 21-19، و30-24 الأمر الذي ضمن ل «الملك» الفوز بالمباراة رغم الصحوة المتأخرة للبطائح في الفترة الرابعة التي ذهبت نتيجتها لمصلحته 26-20.

وفي المباراة الثانية عرف النصر كيفية تحقيق انتصار سهل على ضيفه بني ياس، بنيل لاعبي العميد الأفضلية المطلقة بنتيجة الفترات الثلاث الأولى بواقع 35-15، و32-20، و26-14، فيما اكتفى السماوي بنيل الأفضلية في نتيجة الفترة الرابعة 30-11.