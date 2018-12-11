سامية شكري
أعرب محمد يوسف، المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه لاعبو الفريق الأحمر.
وقال "يوسف"، في تصريحات تليفزيونية، إن الفانلة الحمراء عادت من جديد للاعبي الأهلي، موضحا أن الفريق قادر على العودة لمكانته الطبيعية.
وأكد المدير الفني أن لدى لاعبيه قدرات، ولكن ينقصهم الثقة واستغلال الفرص، ومن أبرزهم أحمد الشيخ الذي أحسن استغلال الفرصة، ومع ذلك ينقصه الكثير حتى يصبح أفضل لاعب.
وأشار "يوسف" إلى أنه لا يحتاج إلى حارس مرمى في ظل وجود محمد الشناوي الذي شارك في...
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: روح الفانلة الحمراء عادت.. ولا نحتاج حراس مرمى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .