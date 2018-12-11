محمد يوسف: روح الفانلة الحمراء عادت.. ولا نحتاج حراس مرمى

سامية شكري

أعرب محمد يوسف، المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه لاعبو الفريق الأحمر.

وقال "يوسف"، في تصريحات تليفزيونية، إن الفانلة الحمراء عادت من جديد للاعبي الأهلي، موضحا أن الفريق قادر على العودة لمكانته الطبيعية.

وأكد المدير الفني أن لدى لاعبيه قدرات، ولكن ينقصهم الثقة واستغلال الفرص، ومن أبرزهم أحمد الشيخ الذي أحسن استغلال الفرصة، ومع ذلك ينقصه الكثير حتى يصبح أفضل لاعب.

وأشار "يوسف" إلى أنه لا يحتاج إلى حارس مرمى في ظل وجود محمد الشناوي الذي شارك في...