مجلس الأهلي يؤجل مناقشة ملف المدرب الجديد وهيكلة قطاع الكرة

عبد الحكيم ابو علم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تأجيل الإعلان عن هيكلة قطاع الكرة واسم المدير الفني الأجنبي الي وقت آخر. وكشف مصدر خاص لـــ«صدى البلد» أن الاجتماع لم يتطرق نهائيًا الي ملف كرة القدم سواء الهيكلة أو اسم المدرب الجديد. وقال إن المجلس ناقش التجديد للمديرين بجانب ملف النشاط الرياضي والإدارة الهندسية.

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