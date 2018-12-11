رقم قياسي وتحسين سجل سيء ضمن 5 دوافع لصلاح في ليلة الحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض ليفربول الإنجليزي مباراة حاسمة على ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الثلاثاء، على أمل الفرصة الأخيرة في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

لا بديل أمام ليفربول، الفائز باللقب خمس مرات سابقة، عن الفوز على نابولي من أجل العبور إلى الأدوار الفاصلة، أما التعادل سيكون كافيا لنابولي. (طالع سيناريوهات التأهل).

وتعلق جماهير الريدز آمالها على النجم المتألق محمد صلاح في مباراة اليوم، إذ يتصدر الفرعون المصري هدافي الفريق بـ12 هدفًا خلال الموسم الجاري، كما صنع خمسة أهداف آخرين.

ويمتلك صلاح عدة دوافع من أجل التألق في ليلة الحسم:

- دفعة معنوية:

يدخل صلاح هذه المباراة منتشيًا بالهاتريك (ثلاثة أهداف) الذي أحرزه في شباك بورنموث، وقاد به ليفربول إلى الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بعد سقوط مانشستر سيتي.

وعاد صاحب الـ26 عامًا إلى مستواه المعهود ليتصدر هدافي بريميرليج برصيد 10 أهداف، كما أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل +40 هدفًا، حيث احتاج 52 مباراة فقط.

- تحسين سجله:

يسعى صلاح إلى العودة للتسجيل في دوري أبطال أوروبا بعد صيامه التهديفي خلال 4 مباريات، إذ لم يسجل سوى هدفين أمام ريد ستار، بجانب تحسين سجله السيء أمام نابولي.

صلاح واجه نابولي 6 مرات طوال مسيرته، خسر في ثلاث مباريات وتعادل مرة وفاز مرتين، ولم يسجل أمام الفريق الإيطالي سوى هدف وحيد موسم (2016-17) بقميص روما.

- تجنب الإقصاء:

إذا لم يحقق ليفربول الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين، سيودع الريدز البطولة التي وصل لمباراتها النهائية في الموسم الماضي، وبالتالي سيمثل هذا الأمر دافعًا كبيرًا لصلاح في المباراة.

ويأمل صلاح في الرد على الانتقادات التي طالته هذا الموسم بقيادة ليفربول للحاق بكبار المتأهلين إلى ثمن نهائي تشامبيونزليج، وتجنب سيناريو الخروج المبكر من المسابقة الأعرق بأوروبا.

- ملاحقة راش:

رقم قياسي جديد يسعى صلاح إلى تحقيقه أمام نابولي، وهو تحطيم رقم أسطورة الريدز إيان راش الذي أحرز 14 هدفًا لفريقه في كافة المسابقات الأوروبية، ليصبح ثاني الهدافين في تاريخ النادي.

وسجل صلاح حتى الآن 13 هدفًا في المسابقات الأوروبية مع ليفربول، بواقع 11 هدفًا الموسم الماضي (2017-18) وهدفين بالموسم الحالي، فيما يحتل صدارة الهدافين ستيفن جيرارد بـ30 هدفا.

- الاقتراب من جيرارد:

يعتبر جيرارد أكثر لاعب في تاريخ ليفربول تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز برصيد 14 هدفًا، طوال فترة لعبه مع الفريق بالفترة من 1998 حتى 2015.

وسجل صلاح 8 أهداف في 8 مباريات لعبها بقميص ليفربول على ملعب "آنفيلد" منذ الموسم الماضي، ويسعى للاقتراب أكثر من أسطورة الريدز من أجل مواصلة كتابة التاريخ بالملاعب الإنجليزية.

بطاقة المباراة:

الفريقان: ليفربول ونابولي.

الحدث: دوري أبطال أوروبا.

الملعب: آنفيلد.

التوقيت: 22:00.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1.

المعلق: أحمد الطيب.