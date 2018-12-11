عدلي القيعي: الانقسام الجماهيري بدأ حول بروس قبل وصوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

انتقد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادي الأهلي حالة الانقسام حول المدرب الإنجليزي ستيف بروس، أحدث المرشحين لمنصب المدير الفني في النادي الأحمر.

وخلال برنامجه على قناة الأهلي قال القيعي عن مدرب أستون فيلا السابق: "رأينا حالة الانقسام الكبيرة حول المدرب ستيف بروس قبل وصوله".

ثم استدرك القيعي قائلاً: "لا نعرف سيصل أم لا"، وتوقف مستشار لجنة تعاقدات الأهلي عن الحديث عن المدرب الإنجليزي، لكن بعد أن طرح اسمه لأول مرة كمسئول رسمي في النادي.

وكان مصدر أكد لـ"الخليج 365" مدرب ويجان وسندرلاند السابق مرشح لتدريب النادي الأهلي، مع ثلاثة من مساعديه بينهم مدرب حراس مرمى ومحلل أداء ومخطط أحمال.

وما زال النادي الأهلي في رحلة البحث عن مدرب يخلف الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية، ليحل بدلاً من محمد يوسف الذي يقود الفريق مؤقتاً.