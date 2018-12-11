الأهلي ينقل رسالة الخطيب لجماهير الأهلي عن "المدرب العالمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نقل شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم الأهلي، رسالة محمود الخطيب رئيس النادي إلى الجماهير بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي سيتولى تدريب الفريق بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان مجلس إدارة الأهلي جدد في اجتماعه الذي عُقد مساء الاثنين تفويض الخطيب بالإشراف على ملف كرة القدم، دون أي قرارات جديدة بخصوص المدير الفني أو هيكلة قطاع الكرة.

وقال شريف فؤاد، في تصريحات نقلتها قناة "الأهلي": "نطمئن جماهير الأهلي، نقدر حرصكم على متابعة الأخبار أولا بأول، والرغبة في الاستقرار والتعاقد مع مدرب قدير قادر على تحقيق البطولات".

وأضاف: "لكن هذا الملف يُدرس بعناية وهدوء من أجل التوصل إلى أفضل قرار يتعلق بالقيادة الفنية للجهاز الجديد بالأهلي".

وأكمل: "كل ما يثار بشأن المدرب الجديد اجتهادات وعار تمامًا من الصحة، لا أحد يعلم ما يدور داخل الغرف المغلقة إلا شخص وحيد وهو محمود الخطيب رئيس الأهلي وأسطورة النادي عبر التاريخ".

وتابع: "بمجرد الانتهاء من هذا الملف بشكل رسمي سيتم الإعلان عنه عبر منظومة النادي الأهلي سواء على الموقع الرسمي أو بعد الاجتماعات، وقريبا سيتم الانتهاء من هذا الملف وسنعلن عن اسم المدرب العالمي".

وأتم شريف فؤاد تصريحاته قائلا: "كل الدعم الآن للجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف، والفريق الذي يؤدي بشكل طيب بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، وننتظر تحقيق الفوز في دور الـ32 بالبطولة الإفريقية".

جدير بالذكر أن الأهلي، وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، يستعد حاليًا لافتتاح مشواره في النسخة الجديدة من المسابقة بمواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في مصر في ذهاب الدور التمهيدي.