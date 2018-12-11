تشلسي يعاقب مشجعيه بعد إهانة رحيم سترلينج

اتخذ نادي تشلسي الإنجليزي، قرارا بمنع أربعة مشجعين من حضور مبارياته، بعدما كشف مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج أنه كان ضحية للإهانات العنصرية خلال لقاء الفريقين السبت في الدوري الممتاز (2-صفر).

ومن الوارد أن تكون الكاميرات قد التقطت مشجعا لتشلسي وهو يوجه إهانات عنصرية لسترلينج خلال المباراة التي أقيمت على ملعب النادي اللندني "ستامفورد بريدج".

ويجري تشلسي والشرطة البريطانية تحقيقا في الحادث الذي تمت إدانته على نطاق واسع، وسط مخاوف من عودة كرة القدم إلى الحقبة السوداء التي شوهتها العنصرية خلال السبعينات والثمانينات.

وأعلن تشلسي إجراءات سريعة بمعاقبة أربعة مشجعين من خلال حرمانهم، مؤقتا، من دخول الملعب بانتظار الانتهاء من التحقيق، مع إمكانية حظرهم نهائيا من متابعة الفريق في الملعب إذا وجد دليلا على سلوك عنصري.

وورد في بيان تشلسي "قرر

نادي تشلسي لكرة القدم منع أربعة مشجعين من حضور مباريات تشلسي بانتظار مزيد من التحقيقات في مزاعم بشأن سلوك المشجعين تجاه رحيم سترلينج خلال مباراتنا ضد مانشستر سيتي يوم السبت".

وأوضح الفريق "تحقيقاتنا في هذه المسألة مستمرة ونحن ندعم بالكامل تحقيقات الشرطة وأي معلومات نحصل عليها سنمررها إليهم. يعتبر نادي تشلسي لكرة القدم جميع أشكال التمييز بغيضة".

وأضاف "وإذا كان هناك إثبات بمشاركة حاملي التذاكر (الموسمية) في أي تصرف عنصري، سيصدر النادي عقوبات صارمة، بما في ذلك الحظر. سنؤيد أيضا بشكل كامل أي محاكمات جنائية".

وبدا أن سترلينج تعرض للإساءات العنصرية من مشجعي تشلسي، عندما اقترب من المدرجات خلف المرمى لأخذ

الكرة خلال الشوط الأول من المباراة.

وأكد اللاعب أن تصرف المشجعين لم يفاجئه، رافضا الإفصاح عما قيل له، موضحا "بالعادة لست شخصا يتحدث كثيرا، لكن عندما أعتقد أن علي إظهار رأيي، سأقول كلمتي (...) بشأن ما قيل في مباراة تشلسي، وكما رأيتم ردة فعلي، كل ما قمت به هو الضحك...".

واتهم سترلينج الصحف الإنجليزية بتغذية العنصرية من خلال الطريقة التي تصور بها اللاعبين الشبان السود، وذلك في أعقاب ما حصل معه في مباراة السبت ضد تشلسي.

ولجأ سترلينج إلى حسابه على أنستاغرام لتوجيه الانتقاد إلى الصحافة، مشيرا إلى تقارير عن قيام زميله في سيتي توسين أدارابيويو بشراء منزل فخم على رغم عدم خوضه أي مباراة في الدوري الممتاز.

وأضاف "اللاعب الأسود الشاب ينظر إليه بشكل سيء. هذا ما يغذي العنصرية والتصرف العدواني" من قبل المشجعين.

وقال "لكل الصحف التي لا تفهم لماذا يكون الناس عنصريين في هذا العصر، كل ما يمكنني أن أقوله: أعيدوا التفكير (...) وامنحوا كل اللاعبين فرصا متساوية".