الأهلي يؤجل الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد.. ويعتمد نتيجة جمعيته العمومية

مجلس ادارة النادي الاهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

اصدر مجلس ادارة النادي الاهلي عدة قرارات هامة عقب انتهاء جلسته التي انعقدت مساء اليوم، بمقر النادي بالشيخ زايد .

وقرر المجلس تأجيل الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم، علي ان يكشف محمود الخطيب رئيس الناددي عن هويته فور الانتهاء من المباحثات كما أكد علي المجلس

علي تقديم كل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف، بينما لم يتطرق المجلس في اجتماعه الي اي امور تخص كرة القدم .

كما قرر المجلس اعتماد نتيجة الجمعية العمومية العادية الأخيرة .

واصدر مجلس الأهلي عدة قرارات اخري وهي :

-استخراج القرار الوزاري الخاص بفرع التجمع الخامس وقيمه اشتراكه 200 ألف جنيه.

-التعاقد مع محافظة القاهرة علي نشر إعلانات عبر أسوار النادي وطرح كراسات الشروط.

-اعتماد برنامج مكثف لإعداد البطل الأولمبي وأبرزهم أحمد أكرم من خلال عمل معسكر خاص له.

-الموافقة على استضافه فريق بارتيزان الصربي لكرة الماء لمدة 10 أيام.

-الموافقة على مشاركه فريق الغطس في بطولة بهولندا أواخر شهر يناير.

-إقامة بطولة الرواد للتنس.

- استمرار امتداد اجتماع المجلس.