طائرة المنيا يخسر من الشرقية للدخان ( 3-2 ) في مباراة قوية

المنيا : أشرف كمال

خسر الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا، مساء اليوم الاثنين، من فريق الشرقية للدخان بثلاثة أشواط مقابل أثنين، في مباراة قوية جمعت بين الفريق على صالة الشرقية للدخان بالجولة الثامنة من الدوري الممتاز "أ".

و قدم الفريق المنياوي مباراة قوية ولم يحالفهم الحظ، حيث حسم لاعبو المنيا الشوط الأول لصالحهم بنتيجة

( 25-23 ) والشرقية الشوط الثاني (25-22)، وفي الشوط الثالث ، عاد فريق المنيا مرة أخرى، وحسم الشوط الثالث بنتيجة ( 25-23 ) ، بينما خطف فريق الدخان ، أخر شوطين بنتيجة ( 25 – 17 ) ، و(21-19 )، لتنتهى المباراة لصالح الشرقية للدخان بنتيجة 3-2 ، ويرتفع رصيد المنيا للنقطة السادسة.

ويضم الجهاز الفني للمنيا كل من، ابراهيم عبدالحكم ، مديرا فنيا، حاتم فاروق ، مدرب عام، خالد ابو الوفا ، مساعد مدرب، محمود عبد المحسن ، مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي ، أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر ، مدير إداري، بينما يشرف على الفريق مصطفى فتحي يونس ، عضو مجلس الإدارة.