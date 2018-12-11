رياضة | شوبير: عدت للجبلاية برتبتي السابقة.. وشخص وحيد لم يرحب بوجودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: عدت للجبلاية برتبتي السابقة.. وشخص وحيد لم يرحب بوجودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، انه دخل الجبلاية برتبته السابقة، موكداً على استقباله بالترحاب من الجميع فيما عدا شخص واحد.

وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد": الظروف التي منعتني منذ عامين من خوض الانتخابات تغيرت الآن، الظروف تبدلت، وبناءا عليه ترشحت لعضوية المجلس.

واستكمل : الأمور سارت بشكل جيد، وعقب الانتخابات تغيرت اللائحة، واصبح اختيار النائب عن طريق الاعضاء نفسهم.

وتابع : رحلت عن الاتحاد عام 2008 وكنت نائبا للرئيس، أمر طبيعي العودة مرة أخري بنفس رتبتي الاخيرة، كنوع من ـنواع المحبة والتقدير من الجميع، فيما عدا عضو واحد كما ذكرت.