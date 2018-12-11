رياضة | عاجل.. ستيف بروس خارج حسابات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ستيف بروس خارج حسابات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ولا يزال الأهلي في رحلة البحث عن مدرب جديد يخلف الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا والخروج من البطولة العربية. وكان الأهلي قد اتفق مع جروس خلال الوقت الماضي على تولي مهمة الفريق بجانب الاتفاق على المقابل المادي وموعد الوصول إلا أنه خرج في الساعات الأخيرة من حسابات القلعة الحمراء. خرج الإنجليزي ستيف بروس المدير الفني السابق لأستون فيلا وسندلارند من حسابات النادي الأهلي، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

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