رياضة | ‏ عاجل - بيراميدز يطلب ضم ثنائي الوداد المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‏ عاجل - بيراميدز يطلب ضم ثنائي الوداد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع نادي الوداد المغربي لضم الثنائي إسماعيل الحداد ومحمد اوناجم. وأكدت التقارير أن هناك عرضا مغريا تم تقديمه لإدارة الوداد لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. يذكر أن بيراميدز كان قد ضم إيريك تراوري من مصر للمقاصة وعمرو مرعي من النجم الساحلي والفلسطيني حامد حمدان.

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