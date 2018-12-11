رياضة | مدرب الأهلي: نركز في مواجهة جيما والأدوار التمهيدية ببطولة إفريقيا مليئة بالمفاجآت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: نركز في مواجهة جيما والأدوار التمهيدية ببطولة إفريقيا مليئة بالمفاجآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن فريقه يركز حاليا في مواجهة جيما الأثيوبي في افتتاح مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يوسف في تصريحات تلفزيونية :"رغم تحقيق الفريق للفوز في أخر مباريات بالدوري الممتاز، إلا أنه يجب علينا عدم تهويل الأمور فأمامنا مباراة قوية ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة بطل إثيوبيا".

وتابع :"الجميع يعلم أن الأدوار التمهيدية مليئة بالمفاجأت، ولذلك يجب التعامل باحترافية أمام الخصم".

ويواجه الأهلي نظيره جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.