رياضة | 5 سعداء بتولي ستيف بروس تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 سعداء بتولي ستيف بروس تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تعيين الإنجليزي ستيف بروس المدير الفني السابق لفريق هال سيتي مديراً فنياً للفريق الأحمر خلفاً للمدرب المقال باتريس كارتيرون.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز السعداء بتعيين ستيف بروس مديراً فنياً للفريق الأحمر في المرحلة المقبلة.

سعد سمير

تميل طريقة لعب ستيف بروس المدرب المحتمل للنادي الأهلي إلى التقليدية في كثير من الأحيان في ظل اعتماده على اللاعب الملتزم داخل أرض الملعب بالتعليمات الفنية فقط بعيداً عن الابتكار.

ويبرز اسم سعد سمير في خط دفاع الأهلي من السعداء بتدريب بروس للفريق حيث يمتاز أداء سعد بالروح القتالية داخل أرض الملعب والالتحامات القوية مع مهاجمي الخصم.

مروان محسن

يلقب ستيف بروس مدرب الأهلي المحتمل في إنجلترا بالديناصور حيث يرفض التقدم مع العصر أو مواكبة الأمور الجديدة في إطار عمله وتكون خططه الفنية أو تغييراته نمطية لحد كبير أثناء المباريات بمعني خروج مهاجم وإشراك مهاجم في نفس مركزه بدلاً منه.

ويعد مروان محسن من الأسماء التي ستجد صدى لدى مدرب الأهلي المحتمل حيث يعتبر محطة قوية فضلاً عن مركزه بالفريق لا يتواجد به سوى المغربي وليد أزارو وصلاح محسن المصاب.

محمد هاني

لو وجد ستيف بروس ظهيراً سريعاً سيلعب الأهلي تحت قيادته بـطريقة 5-3-2 ليجعل لهذا الظهير مكاناً، وفي هذه الحالة سيكون محمد هاني الظهير الأيمن الشاب لفريق الأهلي من أبرز الأسماء لشغل هذا المركز نظراً لسرعته وتحركاته القوية في الثلث الهجومي للخصم.

حسام عاشور

في كل الأحوال في طرق لعب ستيف بروس مدرب الأهلي المحتمل سيجد حسام عاشور مكان أساسي له بتشكيل الأحمر حيث يعتبر من أهم عناصر خط الوسط بالقلعة الحمراء سواء في طريقة 4-4-2 أو غيرها من طرق اللعب.

وليد أزارو

لو وجد ستيف بروس المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي أن قائمته تضم ثنائي هجومي مميز سيلعب بـ4-4-2، الأمر الذي يعني أن المغربي وليد أزارو سيكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق بجوار مروان محسن في ظل غياب صلاح محسن للإصابة في الوقت الحالي.