رياضة | محمد يوسف: صفقات يناير لا تشغلني وإعادة الأهلي لمكانته الطبيعية هدفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: صفقات يناير لا تشغلني وإعادة الأهلي لمكانته الطبيعية هدفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن صفقات يناير لا تشغل باله، وأنا ما يشغله هو إعادة الفريق لمكانته الطبيعية.

وأضاف يوسف في تصريحات تلفزيونية :"صفقات يناير لا تشغل بالي، ونفكر في إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية من خلال التركيز في كل مباراة".

وتابع :"الأهلي هدفه التتويج بلقب الدوري الممتاز، وهو ما نسعى إليه من خلال الفوز في المباريات المقبلة".

وأشار :"الرحيل عن الأهلي أو البقاء أمر لا يشغلني على الإطلاق، لأن النادي خيره عليا، وأنا تحت أمره في أي موقع يراه المسئولين، وحققت نجاحات قبل ذلك من خلال دعم المسئولين داخل النادي لي".

وأتم حديثه :"عندما يكون الأهلي والزمالك في حالتهما الطبيعية فإنه يعود على منتخب مصر".