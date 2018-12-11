رياضة | بينيتيز: صلاح وإنسيني هم مفتاح مباراة نابولي وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينيتيز: صلاح وإنسيني هم مفتاح مباراة نابولي وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رافاييل بينيتيز، المدير الفني السابق لليفربول ونابولي، إن محمد صلاح نجم الريدز ولورنزو إنسيني جناح الفريق الإيطالي سيحددان مصير المباراة المرتقبة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.

وأشار بينيتيز في تصريحات لجريدة كوريري ديللو سبورت: "العديد من اللاعبين يمكن أن يكونوا حاسمين في مواجهة ليفربول ضد نابولي"

ويستعد فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، لمواجهة نابولي، يوم الثلاثاء المقبل، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا في صراع على بطاقة عبور لدور الـ16 من المسابقة.