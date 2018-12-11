رياضة | مبابي قبل مواجهة النجم الأحمر: نيمار سيشارك وهدفنا الصعود لدور الستة عشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي قبل مواجهة النجم الأحمر: نيمار سيشارك وهدفنا الصعود لدور الستة عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بأن زميله نيمار جونيور سيشارك في مباراة الفريق غداً الثلاثاء أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا وأن هدفهم الصعود لدور الستة عشر من البطولة.

وقال مبابي في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم بالعاصمة الصربية بلجراد : "أتفاهم مع نيمار ونعرف بعضنا البعض تدريجيا، فلاعب بمثل إمكانياته إضافة كبيرة وميزة لباريس سان جيرمان وسيشارك معنا في مباراة الغد وسيساهم بكل قدراته في تحقيق الفوز".

وأضاف : "هناك مرحلة ما قبل وبعد ليفربول. لقد قدمنا أمام الفريق الإنجليزي مباراة رائعة ولكنها ستكون بلا معنى إذا خرجنا من البطولة".

وتابع : "ما تحقق أمام ليفربول لا يمثل سقفا لقوة فريقنا. قادرون على تقديم الأفضل، فالأمر يعتمد علينا واللاعبون عليهم إثبات أنه ما زال لديهم المزيد".

وأردف قائلا : " فرصنا في الفوز على النجم الأحمر بمعقله تبدو قوية، نعتمد على الاستحواذ على الكرة والتمريرات السريعة للوصول إلى مرمى المنافس".

واختتم مبابي تصريحاته قائلاً : "عشنا أجواء حماسية رائعة في هذه المجموعة ولكن في مباراة الغد لن يكون أمامنا وقت للتأمل في جماهير بلجراد بل جئنا من أجل الصعود للدور التالي".