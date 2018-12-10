الامارات | المريخ يتأهل الى ربع نهائي كأس زايد على حساب اتحاد العاصمة

شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يتأهل الى ربع نهائي كأس زايد على حساب اتحاد العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف فريق المريخ السوداني بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي في كأس زايد للأندية الأبطال في كرة القدم على حساب مضيفه فريق اتحاد العاصمة الجزائري رغم خسارته بهدفين نظيفين في لقاء الإياب الذي أقيم اليوم الإثنين في الجزائر مستفيدا من فوزه في لقاء الذهاب في الخرطوم بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل هدفي الفريق الجزائري " أسامة شيتة " 40" ووليد عرجي " 60"

وتأثر المريخ في هذه المباراة بغياب مجموعة كبيرة من لاعبيه الأساسيين بداعي الإصابة من بينهم بكري المدينة وحمزة داؤود وسيف تيري.

وأحتفل الجمهور السوداني خصوصا مشجعي نادي المريخ بتفوق فريقهم وتأهله بجدارة الى الدور المقبل في البطولة وعاشت قلعة الزعيم المريخي فرحة كبيرة عقب المباراة .

قاد المباراة طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي سلطان عبد الرزاق ومعاونة الحكمين المساعدين أحمد الراشدي ومسعود حسن.