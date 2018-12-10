أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الاثنين الموافق 10-12-2018

شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول الأزمة الناشبة بين الترجي والكاف بشأن إقامة مباراته أمام الرجاء المغربي، الأجانب ضحايا نادي الشباب السعودي في الانتقالات الشتوية القادمة، والأهلي السعودي يسعى لتلبية رغبات لاعبه خوفا من الإغراءات الخارجية.

*الأجانب ضحايا صفقات الانتقال الشتوي في الاتحاد

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر قد استقرت على التعاقد مع 4 لاعبين أجانب جدد وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقالت التقارير أن إدارة الاتحاد ستستغنى عن الرباعي الأجنبي المسجل في قائمة الفريق وهم؛ ماثيو جورمان، تياغو كارليتو، فالديفيا، أليكسندر بيزيتش.

وفشل أجانب الاتحاد في تقديم صورة جيدة عن مستواهم فقد ظهروا بشكل سيء طوال مباريات الدور الأول مما كلف الفريق عدد من الهزائم في جميع البطولات.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط بعد 3 تعادلات و9 هزائم.

*بوادر أزمة بين الترجي و"كاف" بسبب السوبر الإفريقي

أكد نادي الترجي التونسي، أنه يتمسك باستضافة مباراته أمام الرجاء البيضاوي المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقية في إستاد رادس في تونس.

وذكرت تقارير أن الاتحاد الأفريقي ينوي إقامة كأس السوبر بين الترجي والرجاء بطل كأس الاتحاد الأفريقي في الدوحة عاصمة قطر.

وقال الترجي في بيان: "يؤكد الترجي أنه لم يصدر من مسؤوليه أي تصريح بشأن إقامة كأس السوبر الأفريقي في الدوحة.. ويعلم بالمناسبة أنه لم تصل إلى إدارة النادي أي مراسلة رسمية في هذا الصدد، مع التوضيح بأن الترجي متشبث باحتضان السوبر الأفريقي بملعب رادس".

وعادة ما يستضيف بطل دوري الأبطال مباراة كأس السوبر على أرضه لكنها أقيمت في مرات قليلة في ملاعب محايدة.

*الأهلي يحصن عسيري من إغراءات الأندية

تستعد إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي لتحصين عبدالفتاح عسيري، لاعب الفريق من إغراءات الأندية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع عسيري بشأن تجديد تعاقده، خاصًة وأن اللاعب دخل في الفترة الحرة، التي تحق له الانتقال لصفوف أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه.

وأضافت تلك التقارير، أن إدارة الأهلي ترغب في الحفاظ على خدمات عسيري نظراً لإمكانياته العالية، وكشفت استعداد إدارة النادي للتوقيع مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، لمدة 3 سنوات.

وانضم عسيري لصفوف الأهلي، في صيف 2016، قادماً من الاتحاد، في صفقة انتقال حر.

*نادي روماني يخطط لخطف سوموديكا من الشباب

يخطط أحد أندية الدوري الروماني، لخطف ماريوس سوموديكا، المدير الفني لفريق الشباب، من النادي السعودي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية رومانية، اليوم، دخول إدارة نادي ستيوا بوخارست الروماني، في مفاوضات مع سوموديكا، في الأيام الماضية، موضحًة استغلال رئيس النادي علاقته الجيدة بمدرب الشباب.

وأضافت تلك التقارير، أنه في حال موافقة سوموديكا على الرحيل، وتولي القيادة الفنية لفريق ستيوا بوخارست، سيضطر المدرب والنادي لدفع قيمة الشرط الجزائي الضخم في عقده مع الشباب.

وتولى المدرب الروماني مهامه في الدوري السعودي مع الشباب في يونيو 2018 الماضي، بعقد يمتد لمدة عامين، بعد رحيله عن فريق قيصري سبور التركي.

*نواف العابد : حسبي الله ونعم الوكيل

عبر نواف العابد لاعب الهلال السعودي، عن غضبه اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” ونشر صورة سوداء وكتب عليها “حسبي الله ونعم الوكيل”.

ولم يشارك نواف العابد، في المباريات على الرغم من جاهزيته الفنية إلا أن البرتغالي جيسوس يصر على استبعداه بصفة شبه مستمرة، وهوما أصبح لافت للنظر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية اليوم، عن سبب غياب اللاعب عن ديربي النصر، الذي يعود لسبب إداري وليس فني وهوأنه لم يتم تسجيله في قائمة المحترفين إلا أنه مسجل كلاعب استشمار بعدما تم استبداله بلاعب صاعد.