أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عدة قرارات عقب الاجتماع الدي عقد اليوم بمقر الجزيرة. وفيما يلي قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي :- -اعتماد نتيجة الجمعية العمومية العادية. -استخراج القرار الوزاري الخاص بفرع التجمع الخامس وقيمه اشتراكه ٢٠٠ ألف جنيه. -لم يتم التطرق في الجلسة لأي شئون تخص كرة القدم. -محمود الخطيب سيعلن اسم المدرب فور الانتهاء من المباحثات وتقديم كل الدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف. -التعاقد مع محافظة القاهرة علي نشر إعلانات عبر أسوار النادي وطرح كراسات الشروط. -اعتماد برنامج مكثف لاعداد البطل الأولمبي وأبرزهم أحمد أكرم من خلال عمل معسكر خاص له. -الموافقة علي استضافة فريق بارتيزان الصربي لكرة الماء لمدة ١٠ أيام. - الموافقة على مشاركه فريق الغطس في بطولة بهولندا أواخر شهر يناير. -الموافقة على إقامة بطولة الرواد للتنس. -الجلسة ممتدة.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .