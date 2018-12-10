تعرف على موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة لها

سيكون موعد مباراة ليفربول ونابولي اليوم الثلاثاء الموافق 11-12-2018 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي
من المعروف أن مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا ستقوم بنقل مباراة ليفربول ونابولي حصرياً في الوطن العربي، ولكن سيتم الكشف عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا وسنوافيكم بها عند معرفتها خلال تحديث لهذا المقال فكونوا معنا.
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