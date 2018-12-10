شكرا لقرائتكم دوري ابطال اوروبا: مشاركة محتملة لنيمار ضد النجم الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن النجم البرازيلي نيمار سيكون ضمن التشكيلة الأساسية لباريس سان جرمان الفرنسي عندما يخوض الأخير مباراة مصيرية الثلاثاء ضد مضيفه النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا، وذلك استنادا الى ما قاله مدربه الألماني توماس توخل.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي "ما بإمكاني أن أقوله لكم أنه يتمرن معنا حاليا (بعد دقائق من المؤتمر الصحافي لمدربه)، فيما تمرن وحيدا في الأمس (الأحد). بامكاننا أن نقرر لاحقا، لكني أعتقد أنه إذا جرى التمرين على ما يرام ، فمن البديهي أنه سيلعب".

وبعد ساعات، نشر سان جيرمان صورة للبرازيلي في حسابه على تويتر وهو في طريقه الى الطائرة التي ستحمل النادي الباريسي الى بلغراد.

وتجددت إصابة أغلى لاعب في العالم في العضلة الضامة خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع بوردو 2-2 في الثاني من الشهر الحالي، ولم يشارك في التمارين الجماعية في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، خلافا لما كان يأمله توخل الذي قال عقب التعادل مع ستراسبورغ (1-1) الأربعاء في الدوري المحلي "أنه سيكون معنا في التمارين الجمعة أو الأحد".

وترتدي مباراة الثلاثاء أهمية كبرى لسان جرمان، إذ سيتأهل الى ثمن النهائي في حال فوزه على النجم الأحمر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين ليفربول الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي.

ويتصدر نابولي المجموعة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن سان جرمان الثاني و3 عن ليفربول الثالث.